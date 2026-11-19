El esperado reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en el estreno de Gran Hermano VIP 9 terminó en una reconciliación en directo tras tres años y medio sin verse. Lo que comenzó como un tenso ajuste de cuentas por los reproches públicos de la colaboradora tras el fin de Sálvame, culminó con ambos fundidos en un abrazo y abriendo la puerta a recuperar su amistad.

Tras más de veinte años de relación profesional y personal, el vínculo entre ambos se rompió tras la cancelación de Sálvame. Aunque al principio mantuvieron cierto contacto telefónico, terminaron perdiendo toda comunicación.

El detonante definitivo de su enfado fueron unas recientes declaraciones públicas de Belén Esteban en las que cuestionó el afecto del presentador y aseguró que entre ellos existía una lucha de egos: "Nunca ha sido más que yo, a lo mejor es que yo he sido más que él y no lo ha podido asumir". Estas palabras, sumadas a insinuaciones de que nunca le había importado al presentador, provocaron un profundo malestar en Jorge Javier. El catalán reconoció al inicio de la gala de anoche que, de no haber coincidido en el reality, habrían seguido sin verse ni hablarse.

Nada más encontrarse, Jorge Javier Vázquez tomó la iniciativa dejando claro que llevaba tiempo preparando esa conversación porque sentía mucho dolor por cómo había terminado su relación. Asimismo, el presentador le recriminó sus palabras sobre la supuesta rivalidad entre ambos y aseguró que él jamás la vio como una competidora, sino como una compañera maravillosa con la que formaba un gran equipo. "Estoy muy dolido. Otras personas que me he encontrado me la pelan, pero tú no. Tú has sido una persona muy importante en mi vida", sentenció. Visiblemente emocionada y conteniendo las lágrimas, Belén no negó sus palabras: "Si lo he dicho, en ese momento lo sentía, no te voy a engañar". Explicó que ambos tienen formas distintas de querer y recordó que en Sálvame —al que definió como el programa de su vida— vivieron etapas muy buenas, pero también discusiones muy feas en las que ambos se excedieron.

Ha sido entonces cuando el presentador ha desvelado algo que ha dejado a la de Paracuellos tan descolocada como afectada: "¿Tú crees que si yo no hubiera podido asumir que tú eres más que yo, yo hubiera hecho el primer movimiento para que regresaras a la cadena de la que te echaron? Porque, si no lo sabes, el primero que te mencionó fui yo. Cuando os echaron, a los seis meses, que vosotros estabais poniendo verde a Mediaset, este que te habla, en ese momento especialmente delicado, ya empezó a hacer campaña para que tú volvieses" . "Yo no lo sabía. Te lo juro que no lo sabía. No sabía que habías movido ficha para que yo volviera a Mediaset. Me sorprende mucho", ha respondido Belén

Vázquez confesó que estuvo tan enfadado que se negó a volver a trabajar con ella. Cuando la cadena le propuso presentar GH VIP 9 y supo que Belén formaría parte del proyecto, su primera reacción fue decir: "No presento porque no quería coincidir contigo. Y luego dije 'no quiero jugar con el pan de nadie por mucho que me pueda doler'", ha explicado. "Estoy muy dolido, ¿puedes entender por qué? Porque con otras personas que me he encontrado, me la pelan, pero tú no. Tú has sido una persona muy importante de mi vida. Todo esto yo se lo digo a las personas que quiero. ¿Tú crees que a una persona que no me importe le puedo decir todo esto?" ha añadido emocionado.

En la recta final de la conversación, Jorge Javier bajó la guardia y confesó lo duro que fue para él quedarse en la cadena tras la marcha de sus compañeros: "Yo también me sentí muy solo cuando os echaron porque me quedé sin nadie. Erais parte de mi vida y han sido años muy jodidos". La colaboradora admitió que los últimos meses le han servido para reflexionar y mirar hacia adelante, tendiéndole la mano en directo: "Si tú quieres, podríamos volver a ser lo que fuimos".

Tras pedirle que lo dé todo dentro de la casa —donde participa con un rol especial de colaboradora y no como concursante oficial—, el presentador zanjó la tensión con una declaración de intenciones: "Mira que me han dado ganas de montarte pollos, de odiarte y no verte nunca más en mi vida, pero ahora solo tengo ganas de abrazarte". Ambos se fundieron en un largo abrazo que selló la tregua televisiva de la noche.

En el estreno de GH VIP 9, el papel real de Belén Esteban no es el de concursante oficial, sino el de colaboradora e infiltrada dentro de la casa. El propio Jorge Javier Vázquez adelantó que, aunque entra sin ficha de concursante oficial, el plan del reality es lograr que finalmente se quede como participante de pleno derecho y mantener su vínculo con el formato en las galas semanales.

Aunque los demás participantes creen que es una concursante más del casting, la organización la ha introducido con misiones especiales para agitar la convivencia, mientras el programa mantiene el objetivo oculto de intentar convencerla para que se quede como concursante oficial y participe también en las galas de los jueves. Su función principal consiste en cumplir encargos del programa diseñados para generar tramas, tensión y movimiento en la casa. Duramte la gala inaugural, Belén recibió dos encargos clave vinculados a su entrada y a la dinámica de la noche. El primero, custodiar el maletín de los 100.000 euros. Como ganadora de otra edición, se le encomendó llevar y proteger el maletín con el premio final sin permitir que el resto se lo arrebatara, sabiendo que intentarían quitárselo por todos los medios.