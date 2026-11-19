Este miércoles se vivió un tenso y llamativo rifirrafe conyugal en En Boca de Todos, el programa matinal de Cuatro, protagonizado por su presentador, Nacho Abad, y su esposa, la abogada y tertuliana Bárbara Royo. Lo que empezó como un debate político después de que Royo equiparara a Pedro Sánchez con Francisco Franco tras un comentario previo del exsocialista Paco Castañares derivó rápidamente en un cruce de reproches entre el matrimonio en pleno directo ante la imposibilidad del conductor de hacer callar a su mujer para cambiar de tema.

Ante la insistencia de Bárbara Royo por sostener la comparación entre ambos dirigentes, Nacho Abad decidió cortar por lo sano para frenar el debate: "Bárbara, te lo digo de verdad, no voy a comparar. Si quieres luego lo discutimos en casa, pero no voy a comparar a Pedro Sánchez con Franco. Franco es una cosa de la que yo no quiero saber nada y Pedro Sánchez pertenece a un sistema democrático, que se lo pasará por donde queráis, pero punto".

👰‍♂️🤵Matrimoniadas. Nacho Abad a Bárbara Royo "Luego, si quieres, lo discutimos en casa. En casa tú dices punto y yo me callo, en el programa yo digo punto y tú te callas" 🤣🤣🤣 #EnBocaDeTodos pic.twitter.com/cLTkCvyF3E — Jali #STOPokupas (@jaliroller) November 18, 2026

Lejos de dar por zanjado el asunto, la abogada replicó cuestionando el cierre abrupto del presentador: "¿Tú no dijiste esa palabra de punto?". Abad no cedió y le explicó lo que significaba su orden en el plató: "Pues punto, ¿y qué quiere decir eso? Que cambiamos de tema". Sin embargo, Royo insistió en volver a intervenir con un "Una sola cosa, es que me llama la atención...", lo que colmó la paciencia del periodista, quien apeló directamente a su convivencia para exigirle silencio: "He dicho que punto. En casa si tú dices punto yo me callo, pues en el programa si yo digo punto tú te callas".

La tensión dio paso a una escena entre el desconcierto y el humor cuando Abad intentó dar paso a la reportera Leticia Santos mientras su mujer seguía hablando por lo bajo. Superado por la situación, el conductor expresó su frustración ante las cámaras: "Leticia Santos. Es que no me hacen caso ni aquí, estoy que lloro". Ante un nuevo intento de la tertuliana por retomar la palabra ("Pero un segundo, es que me llama la atención..."), el presentador recurrió a la autoridad de la dirección del espacio: "Bárbara, que te ha dicho Estela que no".

Finalmente, Abad retomó la conexión con la reportera entre risas resignadas: "Es que ya no mando aquí, no manda Estela, esto ya es el despiporre". El momento terminó de distenderse cuando Leticia Santos bromeó recordando la canción "En mi casa mando yo", a lo que el presentador respondió asegurando que nunca la había cantado, mientras su mujer le replicaba con ironía: "Pues empieza a cantarlo porque en tu casa mandas tú". "Soy un hombre sometido", sentenció Nacho Abad antes de que la reportera cerrara la anécdota recordándole que, al menos en En Boca de Todos, el que manda es él.