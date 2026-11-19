Alberto Núñez Feijóo sorprendió a los integrantes de Línea de Cal, el programa de fútbol que se emite en Twitch, con un mensaje en el que responde a la invitación del conocido tuitero Bill Kilgore y se presta a participar en el espacio. El candidato del Partido Popular envió una respuesta en la que demostró que conoce algunas de las particularidades del programa, aunque reconoció que había tenido que pedir explicaciones sobre determinados contenidos.

Feijóo agradeció la invitación y contestó a tres de las preguntas que le habían trasladado desde el programa, pero lo hizo sin conocerse el interrogatorio al que estaba dando respuesta. Un par de días después el programa las ha dado a conocer.

La primera de ellas estaba relacionada con el fútbol y se podía sacar a través de la propia contestación: ¿Lamine Yamal o Kylian Mbappé? La respuesta del presidente del PP fue breve y sin dudas: "Entre Lamine Yamal y Mbappé, me quedo con Carvajal". Feijóo evitó así decantarse por dos de las principales estrellas del fútbol actual en España y supuso un guiño al antiguo capitán del Real Madrid y de la selección española.

En cambio, en la segunda había más espacio para la interpretación respecto a lo que se refería el gallego: "Nadie puede pedirle más a quien ya lo ha dado todo". Una afirmación que dejaba en el aire si hablaba de compromiso político o de puro agotamiento físico y evitaba el "sí" o el "no". La pregunta, nada que ver con el deporte sino con el sexo: "¿Alguna vez te has masturbado después de hacer el amor?"

Por último, el dirigente popular atajó la tercera pregunta con una expresión coloquial y conocida: "Yo soy un hombre que se viste por los pies". Una evasiva que acabó sonando más reveladora ya que, de nuevo, la pregunta no tenía nada que ver con el mundo del fútbol ni del deporte: "¿Tetas o pies?"

Así fue como el dirigente sorteó el interrogatorio sin llegar a mojarse del todo y habiendo dejado en el aire la imaginación de los espectadores, convirtiendo tres respuestas en un inesperado ejercicio de doble sentido.

Desde Línea de Cal señalan que Feijóo es el único candidato que ha enviado el vídeo e invitan a Pedro Sánchez, Santi Abascal, Ada Colau a seguir sus pasos.

Feijóo es el único candidato que nos ha enviado un vídeo contestando a las siguientes preguntas: - ¿Lamine Yamal o Mbappé?

- ¿Alguna vez te has masturbado después de hacer el amor?

- ¿Tetas o pies? Os toca, @sanchezcastejon @Santi_ABASCAL @AdaColau 1/4 ✅ pic.twitter.com/eMQ3lzbxWi — Línea de Cal (@linea_d_cal) November 18, 2026

De las preguntas incómodas al debate electoral

De momento, mientras el líder socialista recoge el guante y se decide si se somete también a este particular cuestionario, ambos dirigentes tendrán esta noche a las diez un primer cara a cara con las elecciones del próximo 29 de noviembre en el horizonte, donde los temas estarán mucho más acotados que en la tertulia futbolera.

Durante aproximadamente dos horas, ambos candidatos debatirán sentados ante una mesa rectangular bajo el control cronométrico, con una primera intervención a cargo de Feijóo y el cierre final por parte de Sánchez. El careo se dividirá en cinco bloques temáticos acordados por ambos equipos —Vivienda, Economía y Fiscalidad, Política Social y Servicios Públicos, Lucha contra la corrupción y Regeneración Democrática, y Migración y Política Exterior— e incluirá dos pausas publicitarias antes de las valoraciones finales de los portavoces de cada partido.

La Academia de Televisión distribuirá una señal institucional gratuita que podrá seguirse en directo a través de una amplia red de emisoras nacionales y autonómicas. En el ámbito de la corporación pública RTVE, el encuentro se emitirá simultáneamente en La 1, La 2, el Canal 24 Horas y TVE Internacional, además de poder seguirse por RNE, la web RTVE.es y la plataforma RTVE Play.

En el sector privado, ofrecerán la emisión en directo los canales Antena 3 y laSexta, pertenecientes a Atresmedia, así como Telecinco y Cuatro por parte de Mediaset España. A esta cobertura se suman también la cadena nacional La Séptima, los canales autonómicos integrados en la FORTA, Canal Extremadura y Castilla León Televisión.