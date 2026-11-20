El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, celebrado a escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, ha dejado una resaca mediática en la que el entorno mediático afín al líder socialista ha optado por disparar contra el árbitro. Lejos de centrar el análisis en el fondo del enfrentamiento o en el desgaste del presidente del Gobierno frente al líder del Partido Popular, numerosos comunicadores, tertulianos y perfiles afines a Ferraz han concentrado sus dardos en María Casado, moderadora del encuentro como presidenta de la Academia de la Televisión.

La ofensiva reproduce punto por punto el patrón vivido hace apenas diez días con David Broncano. Tras su entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta, el presentador de La 1 fue blanco de una intensa campaña de críticas desde sectores de la izquierda mediática y el propio ámbito interno de RTVE, que le reprocharon su falta de contundencia para "fiscalizar" o "frenar" al dirigente político.

Ahora, el foco se desplaza hacia Casado bajo la misma premisa: exigir al conductor del espacio que ejerza de contrapeso ante los rivales políticos de Sánchez.

De "monigote" a "moderadora muda"

Las descalificaciones más duras contra la comunicadora malagueña han partido precisamente de los platós de la corporación pública, cadena a la que el PP aplicó un cordón sanitario por considerarla al servicio de los intereses del Gobierno, forzando así que la Academia de la Televisión organizara el debate en solitario.

En el especial posterior, La Gran Decisión de TVE, moderado por Pepa Bueno, la periodista Esther Palomera lamentó que Casado estuviera "totalmente desaparecida" durante los casi cien minutos de retransmisión. "No se puede dejar un debate de esta naturaleza gestionando ellos mismos los tiempos. Mañana los verificadores van a hacer ese trabajo que en algún momento tenía que haber hecho María Casado", sentenció Palomera, quien previamente ya había ironizado en redes sociales preguntándose "¿el papel de moderador mudo quién lo decidió?".

El tono subió aún más al día siguiente en Mañaneros 360: la colaboradora Loreto Ochando calificó el formato de la Academia de "horror" y atacó directamente a Casado asegurando que era "una moderadora que no moderaba", que "estaba allí de monigote a verlas venir" y que ejerció de "espectadora privilegiada". El descalificativo fue tan grueso que el propio presentador del espacio, Jesús Cintora, tuvo que frenarla en directo: "Monigote no, estaba de moderadora", zanjó el periodista soriano para cortar el linchamiento a su compañera de profesión.

A estas voces se sumaron otros perfiles habituales del ecosistema progresista. La jefa de Cultura de la cadena SER, Pepa Blanes, criticó que "no se puede organizar un debate y no moderar", mientras que el periodista Pablo Machuca reprochó que no se debe "callar durante hora y media". Otros, como el guionista Javier Olivares ("Sin reflejos. Es la nada") o la excolaboradora de El Hormiguero Raquel Martos —que bromeó diciendo que Casado había aprovechado para "emparejar 100 calcetines y pelar dos kilos de judías verdes"—, recurrieron directamente a la burla personal.

El doble rasero sobre el papel del moderador

El grueso de los reproches desde la órbita sanchista gira en torno a que Casado no interrumpiera constantemente a Núñez Feijóo ni ejerciera de verificadora de datos en tiempo real —la misma exigencia de "fiscalización" que Esther Palomera reclamó también contra Broncano tras el paso de Abascal por TVE—.

Sin embargo, el diseño del cara a cara respondía estrictamente a las reglas pactadas por los partidos y a la tradición de los debates organizados por la Academia de la Televisión, donde el moderador administra los tiempos y da paso a los bloques sin interferir en el choque dialéctico entre los candidatos. De hecho, antes del encuentro, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ya había puesto en valor que el debate estuviera conducido por "una periodista imparcial e independiente", en velada alusión a la falta de neutralidad que los populares atribuyen a RTVE.

El respaldo de Piqueras y Ana Pastor frente a la "presión"

Frente a la campaña de desgaste, veteranos de la comunicación televisiva salieron en defensa de la presidenta de la Academia. Durante la cobertura especial de La Séptima junto a Javier Ruiz, Pedro Piqueras denunció "la presión demasiado fuerte" que estaba recibiendo Casado. Aunque el exdirector de Informativos Telecinco se mostró partidario a título personal de que en España se evolucione hacia debates más intervencionistas al estilo estadounidense, recordó que en el modelo español "prácticamente el moderador cuenta los tiempos, avisa de que se están saliendo del núcleo y poco más".

En la misma línea se expresó horas antes Ana Pastor en Al Rojo Vivo (laSexta). La periodista, que moderó el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en 2023, envió "mucha suerte y mucha paciencia" a Casado y recordó la enorme complejidad técnica de este formato: "Es más difícil moderar un debate a dos que a nueve. A dos se dirigen solo entre ellos e ignoran todo lo que pasa alrededor; fue lo más difícil que he tenido que hacer".

Un testimonio que desmonta el relato de quienes, tras el tropiezo de Sánchez en el atril, buscan ahora responsabilizar a la moderadora del resultado del debate.