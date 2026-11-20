El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo congregó a 10.152.000 espectadores de media y alcanzó una cuota de pantalla del 70,8%, según los datos del informe elaborado por Barlovento Comunicación. El debate electoral, emitido simultáneamente en 20 cadenas de televisión, consiguió además reunir a 15.980.000 espectadores únicos. Un debate en el que hasta la izquierda ha dado como vencedor al candidato popular.

El encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular, organizado por la Academia de Televisión y que moderó María Casado, registró una alta concentración de audiencia y convirtió la noche en uno de los principales acontecimientos televisivos de la jornada. De hecho, Antena 3 encabezó la clasificación de cadenas, seguida de La 1 de Televisión Española y Cuatro. Los datos reflejan también diferencias importantes en la distribución territorial de la audiencia, con la Comunidad de Madrid a la cabeza.

Antena 3 fue la cadena que consiguió reunir a más espectadores durante el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. La cadena de Atresmedia alcanzó una audiencia media de 2.456.000 espectadores, con un 17,1% de cuota de pantalla y 4.183.000 espectadores únicos. La segunda posición corresponde a La 1, que registró 2.168.000 espectadores de media y un 15,1% de cuota. En total, 3.938.000 personas siguieron el debate a través de la cadena pública. Cuatro ocupó el tercer puesto, con 1.277.000 espectadores de audiencia media, un 8,9% de cuota y 2.486.000 espectadores únicos.

Por su parte, La 2 consiguió 1.217.000 espectadores de media y un 8,5% de cuota de pantalla. La cadena pública superó así a Telecinco, que cerró la clasificación de las cinco principales cadenas con 898.000 espectadores de promedio y un 6,3% de cuota. Telecinco contó además con 1.909.000 espectadores únicos durante la emisión.

Uno de los momentos de mayor seguimiento se produjo apenas trece minutos después del comienzo del debate. El minuto de oro llegó a las 22:13 horas, cuando la retransmisión alcanzó los 11,2 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 72,4%.

El debate mantuvo una cuota media del 70,8% durante sus 98 minutos de duración. En total, los espectadores únicos ascendieron a casi 16 millones, una cifra que incluye a todas las personas que conectaron con alguna de las retransmisiones, aunque no permanecieran durante todo el encuentro.

Entre las 22:00 y las 23:38 horas, el consumo total de televisión alcanzó los 11,4 millones de espectadores. Esta cifra supone un incremento del 14,1% respecto al jueves de la semana anterior. La retransmisión simultánea por 20 cadenas permitió que los espectadores siguieran el cara a cara desde distintas opciones televisivas. Los datos fueron codificados por Fifty5Blue, compañía especializada en medición de audiencias.

Por territorios, la Comunidad de Madrid fue la región donde el debate obtuvo una mayor cuota de pantalla, con un 82,8%. La Comunidad Valenciana ocupó la segunda posición, con un 78,1%, seguida de Castilla-La Mancha, que alcanzó un 77,1%. Murcia completó los primeros puestos de la clasificación territorial, con un 77%.

En cuanto al perfil de los espectadores, el seguimiento fue especialmente elevado entre los hombres, los jóvenes de entre 13 y 24 años y los adultos de entre 24 y 44 años, según el análisis de Barlovento Comunicación.

El cara a cara de 2023

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrado el 10 de julio de 2023 en Atresmedia registró una audiencia media de 5.911.000 espectadores y un 46,5% de cuota de pantalla. La retransmisión, que se emitió simultáneamente en Antena 3 y laSexta, alcanzó los 11,4 millones de espectadores únicos.

En comparación con el debate celebrado este jueves, el de 2023 tuvo una audiencia media inferior a los 10.152.000 espectadores registrados en esta ocasión. Y es que el encuentro de 2023 se dio en pleno verano. Aquel cara a cara entre Sánchez y Feijóo de 2023 fue el menos visto de la historia. Su audiencia quedó lejos de la registrada en el debate entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy de 2015, que reunió a 9.728.000 espectadores de media y obtuvo un 48,7% de cuota de pantalla. También se situó muy por debajo del récord histórico, el debate entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy de 2008, que congregó a 13.043.000 espectadores y alcanzó un 59,1% de share.

Por cadenas, el debate de 2023 obtuvo una media de 3,2 millones de espectadores en Antena 3 (25,1% de cuota) y de 2,7 millones en laSexta (21,4%). Pese a sus cifras inferiores a las de anteriores enfrentamientos electorales, fue líder en su franja horaria y una de las emisiones no deportivas más vistas de aquella temporada.