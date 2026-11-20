El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, grabó el pasado martes un encuentro con el creador de contenido Plex que se emitirá la próxima semana, coincidiendo con el tramo decisivo de la campaña electoral. Con esta aparición en el canal de uno de los youtubers españoles con mayor alcance, que cuenta con 15 millones de suscriptores, el dirigente socialista busca conectar de forma directa con el electorado más joven.

La grabación ya está realizada y se aleja del esquema rígido de una entrevista política tradicional. En su lugar, Sánchez y Plex compartirán un espacio todavía sin desvelar para mantener una charla distendida e informal. El principal rival del presidente por la Moncloa, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, también pasará por el formato de este creador digital el próximo lunes, evidenciando la disputa de ambos candidatos por este nicho de audiencia.

Una campaña de múltiples frentes mediáticos

La participación con Plex, conocido inicialmente por sus vídeos de viajes alrededor del mundo, da continuidad a la hoja de ruta comunicativa diseñada por el equipo de Sánchez para esquivar los filtros de la prensa convencional y penetrar en plataformas consumidas por públicos alejados de la actualidad política diaria. En esta misma línea se enmarcan sus recientes intervenciones en pódcast como los de Jordi Wild, Keep it cutre o Memorias de pez.

Esta estrategia alternativa se combina con una agenda intensa en medios generalistas y formatos de gran consumo durante esta semana, cuando ha salido publicada su aparición en la revista Lecturas, orientada a alcanzar un perfil de lector más transversal y menos politizado. Asimismo, este sábado 21 de noviembre concederá una entrevista a la periodista Julia Otero en Onda Cero, y el domingo 22 de noviembre participará en el programa Salvados de La Sexta.

A través de esta combinación de mítines tradicionales con la militancia, apariciones televisivas y contenido digital, el PSOE persigue movilizar a estratos diversos de la población con el objetivo de elevar la participación electoral hasta el 75% en los comicios del próximo 29 de noviembre.