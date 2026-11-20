RTVE ha decidido poner fin a Al cielo con ella después de cuatro temporadas y una trayectoria marcada por los cambios de cadena. El programa presentado por Henar Álvarez se despedirá definitivamente este domingo a las 22.00 horas en La 2, apenas un mes después de regresar al segundo canal de la televisión pública tras su fallido paso por La 1.

La propia presentadora ha anunciado la cancelación a través de su cuenta de Instagram, donde ha reconocido su disgusto por la decisión. "Siento una tristeza tremenda pero tengo que comunicaros que Al cielo con ella ha llegado a su fin y este domingo se emitirá su último capítulo. Me hubiera encantado seguir más tiempo a bordo, lo deseaba con todas mis fuerzas, pero así es la vida, amigas", ha escrito.

Álvarez no ha aclarado los motivos de la cancelación, aunque sí ha querido adelantarse a posibles interpretaciones políticas. La presentadora ha descartado que el final del programa tenga relación con la derecha o con las elecciones, pese a lamentar su desaparición en el actual contexto político.

"En estos tiempos políticos convulsos, qué pena que un programa como el nuestro desaparezca de la parrilla. Aprovecho para decir que esto no tiene nada que ver con las elecciones ni con la derecha. Si llegan, se verá lo que hacen, pero ahora no están. Supongo que eso también es un privilegio de los hombres", ha señalado.

Un salto fallido a La 1

El programa comenzó su andadura en RTVE Play en 2024 y posteriormente pasó a La 2, donde consiguió reunir a una audiencia fiel y superar los registros habituales de la cadena. Estos resultados llevaron a RTVE a apostar por el formato en La 1 en abril de 2026.

Sin embargo, el salto a la principal cadena pública no dio los resultados esperados. Tras una etapa en la que el espacio no consiguió alcanzar las cifras de audiencia previstas, RTVE optó por devolverlo a La 2 hace aproximadamente un mes.

El regreso a su anterior cadena tampoco ha garantizado la continuidad del formato. La televisión pública ha decidido finalmente cancelar Al cielo con ella, poniendo fin a un programa que había pasado por tres ventanas de emisión diferentes desde su estreno.

Una despedida marcada por el feminismo

Lejos de limitarse a anunciar la cancelación, Henar Álvarez ha aprovechado su despedida para reivindicar el enfoque feminista del espacio y agradecer el respaldo de sus espectadoras.

"Quiero dar las gracias a todas las personas que nos habéis seguido, que habéis disfrutado y agradecido que se hiciera un programa de comedia como el nuestro con perspectiva feminista y desde el punto de vista femenino en una cadena pública. Hemos servido risa, servicio y coño, todo al mismo tiempo", ha afirmado.

La presentadora también ha sacado pecho de los resultados del programa, pese a que su paso por La 1 terminó con el regreso a la segunda cadena.

"Estoy tremendamente orgullosa, sí lo digo. Gracias a vosotras llegamos siendo el mayor estreno histórico de la plataforma y nos vamos siendo el programa más visto de La 2 cada domingo, y eso que en Cataluña se nos emitía a las 00 horas. Si nos vamos con la cabeza alta es porque vosotras nos la sostenéis", ha asegurado.

Álvarez ha cerrado su mensaje con una última invitación a los espectadores para que sigan la despedida del formato este domingo.

"Ver en vuestras reacciones, comentarios y compartidos cómo este programa era casa para vosotras era uno de los objetivos y nos despedimos sabiendo que lo conseguimos. Este domingo a las 22 horas las puertas del cielo se abren por última vez. Poneos vuestros mejores pijamas que os estaremos esperando", ha concluido.