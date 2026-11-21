La cantante Rosalía se pronunció este viernes sobre la actual situación política en España y la proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre durante su paso por la alfombra previa a la gala de Los40 Music Awards Santander 2026, celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Aunque la artista catalana suele mantener un perfil discreto en cuestiones partidistas y centrar sus intervenciones públicas en su carrera musical, no evitó responder cuando los periodistas le pidieron una valoración sobre el clima que atraviesa el país en plena recta final de la campaña electoral.

Ante las preguntas de los medios de comunicación sobre el clima político y los inminentes comicios, la artista respondió de forma breve pero directa: "Yo creo que es verdad que es un momento delicado y ojalá que todo vaya a mejor, porque hace falta, yo creo", declaró ante los micrófonos antes de acceder al interior del recinto barcelonés.

Las palabras de Rosalía se produjeron en una noche en la que la actualidad política se coló de lleno en la gran cita de la música española, celebrada apenas 24 horas después del debate electoral cara a cara y a ocho días de que los ciudadanos acudan a las urnas. La presencia de numerosos rostros conocidos de la cultura y el entretenimiento convirtió la alfombra previa en un termómetro improvisado sobre el ambiente preelectoral.

De hecho, la artista de Sant Esteve Sesrovires no fue la única interpelada por la prensa sobre los comicios del 29 de noviembre. Otros músicos y bandas que desfilaron por la ceremonia, entre ellos Aitana, Estopa, Alaska o Pablo Alborán, también fueron preguntados por los reporteros acerca de la campaña política y el futuro inmediato del país, reflejando el peso que la cita electoral está teniendo en todos los ámbitos de la vida pública.

Gran triunfadora de la noche con cuatro premios

Más allá de sus declaraciones sobre el escenario político, Rosalía se convirtió en la gran protagonista musical de la velada al alzarse con cuatro galardones gracias a su álbum Lux y su correspondiente gira, consolidándose como la artista más premiada de esta edición de los premios de la emisora musical.