El exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha protagonizado una intervención entre fogones en el programa La Cena de los Idiotas, donde ha mostrado su faceta más doméstica y ha desvelado el motivo por el que ya no cocina ciertos platos de marisco delante de sus hijos.

Durante la charla, Iglesias aseguró que sabe preparar arroz con bogavante, aunque confesó que "lo más difícil es matar al bogavante, que me da mucha pena". Según explicó, la postura de sus hijos ha cambiado su costumbre en la cocina: "Mis hijos, como son animalistas, ya no me atrevo a matar un bogavante delante de ellos".

Al ser preguntado sobre si sus hijos le dicen algo, el exdirigente político describió la escena señalando que el bogavante es "un bicho muy grande que se mueve" y aludió a "seccionarle el cráneo y ponerlo ahí como a sellarlo en la sartén", un paso que ya evita y que le ha llevado a sustituir el ingrediente: "Ya no me atrevo a hacerlo, ya lo hago con gambones que llegan muertos o con carabineros".

Pablo Iglesias el comunista que se pone hasta el tapón de bogavante pic.twitter.com/v5q79FSjmp — Mr. Grossman (@iamgrossman) November 22, 2026

Paellas, "una cervecita" y rutinas en casa

Más allá del episodio del bogavante, Iglesias presumió de ser quien suele meterse en la cocina en su hogar, al señalar que Irene Montero suele salir más temprano, y de haberse especializado en arroces y paellas, elaborándolas camperas, con marisco, con carne o con verduras, además de preparar pasta.

Sobre su manera de cocinar, afirmó que "cocinar con una cervecita es un momento casi mejor que el de la comida", subrayando que le gusta hacerlo "sin estrés" y reconociendo que, aunque lo que prepara no se le da mal, tampoco domina un repertorio demasiado amplio.

Por último, explicó que a diario les prepara la comida que los niños llevan al colegio, habitualmente bocadillos, galletas, fruta y un trocito de queso, y que para ellos mismos Irene suele llevar táper debido a su dieta sana.