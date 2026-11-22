La cantante Leire Martínez ha dado un portazo definitivo a las polémicas sobre su marcha de La Oreja de Van Gogh y ha asegurado que ya no quiere seguir alimentando el debate tras las últimas declaraciones de sus excompañeros. En su paso por el photocall de LOS40 Music Awards Santander 2026, donde competía en la categoría de Mejor Álbum con su primer disco en solitario, la artista fue rotunda al marcar distancias con el pasado: "Honestamente, me da igual. Es un tema del que ya me desvinculo totalmente. Ellos han hablado, pues que sigan hablando".

Preguntada sobre si ya había cerrado ese capítulo, Martínez dejó claro que su etapa anterior quedó atrás hace tiempo: "Uy, yo sí, yo hace tiempo ya que pasé página. Sí, sí. Ya está". Lejos de entrar al trapo, la intérprete explicó que atraviesa una etapa de ilusión y aprendizaje centrada en su propio proyecto musical: "Estoy disfrutando, aprendiendo un montón. Muy conectada con esa parte mía creativa y con muchas ganas de todo lo que viene", reconociendo que los cambios exigen adaptación, pero que se siente bien tanto en lo personal como en lo artístico.

Rechazo al odio hacia Amaia Montero

Durante su encuentro con los medios, Martínez también abordó las críticas y los mensajes de odio dirigidos contra Amaia Montero, posicionándose en contra de cualquier ataque gratuito: "Yo nunca estaré de acuerdo con el odio, no sé, injustificado. Bueno, ni justificado siquiera. Creo que odiar es algo terrible y solo genera cosas malas".

La cantante subrayó que su rechazo a este tipo de agresiones no depende de quién sea la persona señalada: "Me da igual que sea Amaia o que sea cualquiera. Creo que el odio, mira, deberíamos desterrarlo ya".

Orgullo por su nominación a Mejor Álbum

En el plano estrictamente profesional, Leire Martínez destacó el orgullo que supone figurar entre los nominados a Mejor Álbum en LOS40 Music Awards Santander 2026 con su debut en solitario.

Aunque bromeó señalando que aplaudirá a Rosalía si finalmente se alza con el galardón, dejó claro a quién dedicaría el premio en caso de ganarlo: "Empezaré dedicándomelo a mí misma y, por supuesto, a toda esa red de apoyo que he tenido en todo este tiempo, que son los que me han sostenido y los que me han animado a que siguiera adelante".