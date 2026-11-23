La novena edición de Gran Hermano VIP vivió su primera gala dominical marcada por el engaño que la organización mantiene junto a Belén Esteban, quien actúa como infiltrada en la casa de Tres Cantos, tal y como se dio a conocer en la pasada gala de estreno.

El engaño continúa: salvaciones ficticias y dos nominados en la cuerda floja

Los concursantes siguen creyendo que las nominaciones del estreno son reales. Durante la noche se celebró una ceremonia de salvación ficticia con los cuatro supuestos nominados: Belén Esteban, Raquel Bollo, Karmele Marchante y Pipi Estrada.

Ion Aramendi compartió con los concursantes los supuestos porcentajes de la salvación: 48%, 46%, 8% y 1%. Antes de anunciar las salvaciones, el programa obligó a los habitantes a mojarse colocándose detrás del nominado al que preferían ver fuera de la casa. Karmele Marchante fue la participante que acumuló más compañeros a sus espaldas, dejando patente su aislamiento respecto a parte del grupo. Náyades Lospitao se posicionó detrás de Pipi Estrada, mientras que Carlos Corbacho hizo lo propio con Raquel Bollo. Belén Esteban fue la única de los cuatro que no tuvo a ningún compañero detrás, lo que celebró abiertamente.

Pero la sorpresa de esta nominación ficticia fue que dos de los concursantes se salvaron para sorpresa de toda la casa, que fueron Karmele Marchante, que no se esperaba recibir tal apoyo y se quedó muy sorprendida, y Pipi Estrada, que reaccionó atónito ante lo que creía un respaldo masivo del público al creer que el público le había salvado: "¿No es el día de los Santos Inocentes? He ganado al PSG y al Bayern".

Mientras, Belén Esteban y Raquel Bollo se mantienen en la palestra de cara a la próxima gala. Esteban siguió metida en su papel lamentando no haber sido salvada, mientras afirmaba: "Estoy triste, porque pensaba sinceramente que me iba a salvar", mientras que Bollo recibió la noticia con resignación.

Además, animó tanto al público en plató como a los espectadores en redes sociales a movilizarse bajo el lema "¡Belén se queda!" para decidir si Belén Esteban pasa finalmente a convertirse en concursante oficial de pleno derecho. De momento, no se sabe cuándo comunicarán a los concursantes que todo era mentira y si habrá algún cambio con Belén Esteban y Raquel Bollo o seguirán conviviendo como si nada hubiera pasado.

Más allá de las nominaciones, la convivencia empieza a pasar factura y Cristina Porta se ha situado en el centro de las primeras tensiones. Tras arrancar el concurso con una relación muy cercana, Náyades se ha distanciado radicalmente de ella hasta asegurar que ya no la soporta. A este malestar contra Porta se sumaron también Raquel Bollo y Raquel Mosquera, quien le plantó cara evidenciando que la periodista ya tiene varios frentes abiertos en la casa.

La organización anunció además un ajuste en la parrilla de Telecinco: la próxima gala principal, en la que se resolverá esta falsa expulsión y el futuro de Belén Esteban como concursante oficial, se adelantará al miércoles 25 de noviembre, ya que el jueves 26 de noviembre se celebra un nuevo debate electoral, lo que ha llevado a algunas cadenas de televisión a cambiar su programación.