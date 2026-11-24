Ha estallado un fuerte enfrentamiento en los platós de televisión y en las redes sociales entre diversas activistas feministas que se reivindican "de izquierda crítica" y Sarah Santaolalla. Lo que comenzó como una serie de reproches sobre la deriva del feminismo institucional, el amarillismo mediático y la pérdida de credibilidad de ciertos discursos políticos terminó derivando este lunes en un cruce público de descalificaciones personales en la red social X, donde salieron a relucir viejas rencillas e incluso insultos por parte de la presentadora de La Séptima.

El origen de la controversia se sitúa en las recientes intervenciones televisivas de un grupo de mujeres vinculadas al activismo feminista y al análisis político crítico desde la izquierda, concretamente en el programa El Tiempo Justo de Telecinco, espacio presentado por Joaquín Prat. En dicha tertulia participaron la activista Raque Ogando, la jurista y analista Paula Fraga y la educadora social María Cristina Bernabé.

La influencer que se tatuó un corazón con el nombre de Pedro Sánchez pretende darnos lecciones de feminismo a @Paulafraga__ y a mí, no os lo perdáis. Dice que Sarah Santaolalla es una víctima del odio machista y que las mujeres se están derechizando por la manipulación de PP-Vox. pic.twitter.com/9UrC04hstj — Raque ⏸️ (@raqueogando) November 23, 2026

Durante la emisión, Raque Ogando lanzó una durísima crítica contra quienes, a su juicio, han instrumentalizado causas sensibles para obtener rédito mediático o político: "Todo este país sabe que hay una señora que se inventó un delito de lesiones, se puso un cabestrillo que no necesitaba y se paseó por todos los platós, es una vergüenza. Además ahora está en una cadena de televisión presentando un programa, es un insulto a la inteligencia. No hay ni un solo espectador de verdad que le vaya a dar ninguna credibilidad a la palabra de un partido político que no reconozca esto como una vergüenza", dijo, refiriéndose a Sarah Santaolalla sin nombrarla, pero recordando el bochornoso episodio de la no agresión de Vito Quiles.

Lejos de rebajar el tono, cuestionó que esas prácticas puedan considerarse feminismo: "Si la izquierda y como persona de izquierdas lo digo, estamos en la situación en la que estamos es por esto. Esto no se hace, eso no es feminismo, lo que estáis defendiendo es sensacionalismo, amarillismo e instrumentalizar una causa justa de manera electoralista, eso es lo que es".

Tras sus palabras, la educadora social María Cristina Bernabé respaldó la necesidad de revisar el papel de los medios y de ejercer una mayor exigencia interna dentro del movimiento: "Efectivamente. De acuerdo, sí, podemos hablar de medios que son más o menos legítimos o que tienen más o menos credibilidad".

El debate en El Tiempo Justo continuó abordando el desplazamiento de parte del electorado hacia posiciones conservadoras, un fenómeno que Paula Fraga atribuyó al rechazo que generan ciertas alianzas y discursos dentro de la izquierda oficialista: "Es hacer autocrítica desde las izquierdas, desde el feminismo. ¿Por qué hay voto que se está derechizando? O sea, entre otras cosas, porque nos toman por estúpidas. Si de verdad Rufián quisiera parar al fascismo, en primer lugar no iría con Irene Montero. Eso para empezar ya".

Santaolalla responde con insultos

A raíz de la difusión del clip y de las críticas vertidas en el debate, la propia Sarah Santaolalla entró en escena en redes sociales con ataques directos hacia las tertulianas que la cuestionaban. En su respuesta principal escribió: "Me encanta que el único currículum que tengan algunas para sentarse en una mesa de televisión sea ponerme a parir. Menudas piezas. Anda, poneos a trabajar, que ya está bien de vivir pendientes de los demás. ¡Vagas!".

Además, en el hilo de comentarios, remató descalificando a quienes la criticaban con otro insulto: "No hay que darles ni voz. Nadie sabe quiénes son estas frikis".

Me encanta que el único currículum que tengan algunas para sentarse en una mesa de televisión sea ponerme a parir. Menudas piezas. Anda, poneos a trabajar, que ya está bien de vivir pendientes de los demás.

¡Vagas! — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 23, 2026

Lejos de quedarse callada, Raque Ogando respondió después citando el mensaje de Santaolalla y recordando los reproches sobre formación académica y clasismo que suele recibir cuando critica a figuras como Cristina Fallarás o a la propia Santaolalla —incluyendo los ataques recibidos por haber trabajado como camarera frente a quienes alardean de másteres—.

Cada vez que digo que mujeres como Cristina Fallarás o tú no hacéis periodismo, que os dedicáis al victimismo y al chantaje emocional, alguna reacciona diciendo que no tengo carrera universitaria. Pero que lo digas tú, que tampoco la tienes, es para alucinar lo más grande. https://t.co/8WcTVK5jhM pic.twitter.com/wxRvKffpMz — Raque ⏸️ (@raqueogando) November 24, 2026

"Cada vez que digo que mujeres como Cristina Fallarás o tú no hacéis periodismo, que os dedicáis al victimismo y al chantaje emocional, alguna reacciona diciendo que no tengo carrera universitaria. Pero que lo digas tú, que tampoco la tienes, es para alucinar lo más grande", contestó Ogando a Santaolalla.