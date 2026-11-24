La emisión de este martes en La Hora de La 1 se convirtió en un escenario improvisado para la puesta en escena de Silvia Intxaurrondo. Después de que la Junta Electoral Central (JEC) decidiera abrirle un expediente sancionador por vulnerar el principio de neutralidad —tras cuestionar hace unas semanas en la televisión pública si "la ultraderecha debería tener cabida" en RTVE—, la presentadora dedicó buena parte del espacio a defenderse y a evidenciar la ausencia del líder de Vox, Santiago Abascal, quien tenía asignado un turno de entrevista electoral en el programa.

Desde primera hora de la mañana, a las 8:38 horas, Intxaurrondo quiso dejar constancia ante la audiencia de que la formación de Abascal ni siquiera había respondido a la convocatoria oficial. "La Junta Electoral asigna dentro de este programa, que es donde se hacen las entrevistas electorales, un espacio a los candidatos. Hoy le toca el turno a Santiago Abascal, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, y la Junta Electoral le asigna 20 minutos de entrevista. Pues bien, a esta hora no tengo mayor noticia y ni tan siquiera nos ha respondido a si viene o no viene", explicó en directo.

Para subrayar el vacío dejado por el dirigente político, el programa mantuvo montado un set paralelo con dos sillas desocupadas en un lateral del estudio. "Este equipo está listo y preparado para llevar a cabo esa entrevista: set montado y entrevista preparada si el señor Abascal viene a La Hora de La 1. Por supuesto, cumpliríamos con lo pactado con la Junta Electoral Central y llevaríamos a cabo esa entrevista. Hay tiempo de sobra hasta las 10:35. Puede venir en cualquier momento para ser entrevistado", insistió la conductora.

"Tienen 20 minutos asignados por la JEC, no han contestado. Iba a poner la berrea de La Revuelta.

Es una entrevista fácil, podemos esperarke hasta las 10:35 " Santivago Abascal, Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) tiene una entrevista para ti, campeón...

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Lejos de pasar página, Intxaurrondo optó por prolongar la situación tirando de ironía junto a sus tertulianos. "No es que haya renunciado a ella, cosa que sí hizo por ejemplo Junts, no es que Vox renuncie a que Santiago Abascal tenga estos 20 minutos que le asume a la Junta Electoral Central en este programa, es que no sabemos si viene o no viene. Es que no han contestado ni para decir si sí, si no, o si renuncian al espacio de 20 minutos que tienen en este programa", señaló la comunicadora, antes de recurrir a las bromas para rellenar el hueco en la escaleta.

"¿Sabes lo que he pensado esta mañana? Son 20 minutos de programa, ¿qué hago? ¿Les pongo la berrea de La Revuelta? Son 20 minutos que hay que llenar. ¿Preparamos una berrea y la ponemos 20 minutos?", preguntó con sorna en referencia al recurso utilizado recientemente por el espacio de David Broncano. Además, aseguró que contaba ya con el visto bueno de sus compañeros del programa siguiente, Mañaneros, presentado por Javier Ruiz y Jesús Cintora, para "robarles" tiempo de emisión en caso de que Abascal decidiera presentarse a última hora.

En su intento por desmontar los argumentos sobre su falta de imparcialidad —llegando a afirmar que se siente "muy orgullosa" de la amonestación recibida y a preguntarse si la JEC "es neutral entre fascismo y democracia"—, la periodista incluso mostró a cámara la primera página de su cuestionario. "En plan profe, mirándola así... yo creo que no es difícil", comentó antes de leer el arranque preparado: "Miren, no es difícil. Empieza diciendo: Vamos a acercarnos a las principales medidas de su programa electoral".

Al filo de las 10:35 horas, antes de despedir la emisión, la cámara volvió a enfocar las dos sillas vacías. "He oído un ruido y he pensado: 'Ay, que entra ahora Abascal'", dijo con sorna mirando hacia el lateral del plató. "No pasaría nada porque estaríamos listos para hacerlo con el set y con la entrevista preparada, pero no ha venido. Por lo que sea, ese es el estruendoso silencio, el que estaban viendo, el que se escucha en el set de entrevistas de La Hora de La 1, porque hoy esperábamos a Santiago Abascal y Vox ni tan siquiera se ha dignado a responder", sentenció.

"Oía un ruido y digo ¡ay, que entra Santiago Abascal!, pero no..." Silvia Intxaurrondo on fire retratando al valiente JOJOJOJOJO pic.twitter.com/p8DK2lbMUe — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) November 24, 2026

Feijóo deja en el aire su asistencia y carga contra RTVE

La polémica coincide con la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dejar en suspenso su propia visita a La Hora de La 1 tras el expediente de la JEC, pese a que la semana pasada su equipo no puso objeciones a la entrevista. En declaraciones a Onda Cero, explicó que consultará con su comité de campaña antes de confirmar su asistencia y endureció sus críticas contra la corporación pública, a la que comparó con una "televisión norcoreana".

Feijóo denunció que el Gobierno ha apartado a los trabajadores fijos para que productoras externas "se estén forrando" con dinero público, cuestionó el trato fiscal de favor por suspenderle el pago del IVA a RTVE y arremetió contra los presentadores con sueldo público que, a su juicio, "insultan directamente a la oposición". El dirigente popular, que no pisa el plató de Intxaurrondo desde su tenso cara a cara sobre las pensiones en 2023, ha priorizado en esta campaña los medios privados y formatos digitales como los de Jordi Wild o Plex.