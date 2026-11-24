Con la llegada de la temporada navideña, el encendido de las luces y la resaca emocional del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, las marcas despliegan su artillería creativa para conquistar los hogares españoles. En este competitivo escaparate, La Gula del Norte ha vuelto a dar la campanada —literal y figuradamente— posicionando su nuevo anuncio como uno de los spots más virales, comentados y originales de este 2026.

Si el año pasado la firma perteneciente a Angulas Aguinaga sorprendió al público intentando convencer a Cristina Pedroche de dar las Campanadas con un vestido confeccionado a base de gulas, en esta ocasión la compañía ha decidido cambiar los fogones por los estudios de grabación. Para ello, ha fichado a uno de los grandes iconos musicales de estas fechas: David Bisbal, quien ya conquistó las fiestas con su villancico de 2024, Todo es posible en Navidad.

Lo de La Gula del Norte pal anuncio de Navidad es una obra maestra.

Y lo de David Bisbal pa un Goya

Ahí lo dejo, ya me contáis. pic.twitter.com/biWUP6puR7 — BlaBlaBlito (@BlaBlaBlito) November 23, 2026

Ideada y desarrollada por la agencia Havas Creative, la pieza audiovisual recurre al humor metarreferencial para situar al espectador en las entrañas del supuesto departamento de marketing de La Gula del Norte. En pleno proceso creativo para dar con la campaña navideña perfecta, el director de marketing y su ayudante —el júnior— se embarcan en una misión tan descabellada como pegadiza: convencer al artista almeriense de que modifique la letra de su emblemática canción Bulería y la convierta en un villancico gastronómico titulado 'Gulería, Gulería'.

A modo de cortometraje en clave de comedia, el anuncio retrata todo el despliegue corporativo que el equipo pone en marcha antes incluso de tener el "sí" del cantante. Desde intensas reuniones de briefing y propuestas de diseño de arte hasta la producción de merchandising y la instalación de una gigantesca lona publicitaria en pleno centro de la ciudad.

Sin embargo, el giro cómico llega cuando David Bisbal, sorprendido por la insólita petición, se niega rotundamente a reinterpretar su famoso tema. Lejos de rendirse, los publicistas se ven obligados a improvisar y adaptar su estrategia sobre la marcha, demostrando que, aunque el almeriense no llegue a entonar la melodía en el spot, el pegadizo latiguillo ya ha quedado grabado en la memoria del espectador.

"Si él no se anima, ¡la cantamos nosotros!"

Con esta propuesta desenfadada, La Gula del Norte busca trascender el terreno puramente culinario para conectar con los consumidores a través de la música y el sentido del humor en unas fechas marcadas por las reuniones alrededor de la mesa.

"Por fin podemos contaros lo que llevamos meses tramando para esta Navidad. Este año teníamos un sueño: que David Bisbal cambiara su mítico 'Bulería, Bulería' por un 'Gulería, Gulería'. Y claro, nuestro director de Marketing y el Junior no iban a quedarse de brazos cruzados", explicaba la marca durante el lanzamiento de la campaña en sus redes sociales. "Ellos lo han intentado todo para conseguirlo, pero parece que convencer a Bisbal no iba a ser tarea fácil… Así que, si él no se anima a cantar Gulería, Gulería, ¡la cantamos nosotros! Preparad las gargantas, porque esta Navidad viene con mucho ritmo, mucha 'Gulería' y una canción que no vais a poder sacaros de la cabeza. ¿Quién se apunta?".

Será difícil hoy ver una cosa tan divertida.

El directivo motivado, los empleados pelotas, el assistant entre el servilismo y el sentido común, la publicidad pervirtiendo el arte, David Bisbal en plan estrella... y las gulas.

Obra maestra!

pic.twitter.com/6nfukEaJOC — Marcos Lamelas (@MarcosLamelas) November 24, 2026

Para asegurar que el estribillo resuene en todo el país, el lanzamiento cuenta con una ambiciosa planificación de medios diseñada por Omnicom Media, que abarca televisión convencional, televisión conectada, radio, redes sociales y diversos entornos digitales. De forma paralela, la agencia Apple Tree se encargará de amplificar el alcance de la campaña mediante activaciones con influencers, acciones especiales y una presencia destacada en los puntos de venta.

La acogida por parte del público no se ha hecho esperar y las redes sociales se han inundado de elogios hacia la frescura del formato y la vis cómica del cantante almeriense: "Esto es un anuncio, señores. El mejor, de hecho, en mucho tiempo. Un cortometraje genial con un Bisbal inmenso", celebraba un usuario. "Subida de sueldo para el que se le haya ocurrido esta idea" y "Buenísimo. De lo mejor que he visto en publi en mucho tiempo", apuntaban otros seguidores.

Además, el desenlace abierto del spot ha generado una enorme expectación entre la audiencia, que ya especula y reclama una segunda parte de cara a Nochevieja para descubrir si el director de marketing logrará finalmente que alguien —aunque no sea el propio Bisbal— ponga voz al himno navideño de la marca.