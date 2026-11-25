El Hormiguero se prepara para afrontar una de las despedidas más significativas de su historia reciente. Tras casi dos décadas siendo uno de los pilares fundamentales en la sombra —y también frente a las cámaras—, Jorge Ventosa ha anunciado este lunes 23 de noviembre que abandona su puesto como director de producción del exitoso formato de Antena 3. La decisión responde a una necesidad personal de detenerse, descansar y emprender nuevos horizontes profesionales tras 19 años de entrega ininterrumpida.

Aunque el anuncio ya se ha hecho oficial a través de sus perfiles en redes sociales, la marcha no será inmediata. Los espectadores y el propio equipo aún dispondrán de un mes para despedirse de él, ya que su último día de trabajo en el programa producido por 7 y Acción está fijado para el próximo miércoles 23 de diciembre, coincidiendo con el cierre del año televisivo.

En un extenso y emotivo comunicado, Ventosa ha querido explicar los motivos que le han llevado a dar este paso al lado en uno de los espacios líderes de la televisión en España. Lejos de tratarse de un impulso, el productor subraya que el adiós es el resultado de un largo proceso de reflexión.

"Después de 19 años al frente de la producción de El Hormiguero, ha llegado el momento de parar", arranca el texto publicado por el directivo. "No ha sido fácil, todo lo contrario. Ha sido una decisión muy meditada, tomada con calma y con la convicción de que, después de tantos años de trabajo intenso, necesito descansar, coger aire y dedicarme un poco de tiempo", ha confesado, dejando patente el alto nivel de exigencia que conlleva mantener en pie un programa diario de estas características.

Pese al desgaste lógico de casi dos décadas al más alto nivel, el balance que realiza es plenamente satisfactorio: "Han sido 19 años increíbles, llenos de experiencias inolvidables, momentos únicos, alegrías, retos y muchísimo aprendizaje. Años enormemente gratificantes, pero también muy exigentes, en los que he tenido la suerte de trabajar rodeado de profesionales extraordinarios".

El reconocimiento a Pablo Motos

A lo largo de su trayectoria, Jorge Ventosa se consolidó como uno de los hombres de máxima confianza de Pablo Motos y Jorge Salvador, fundadores de la productora 7 y Acción. Su labor ha resultado clave tanto en la compleja logística diaria y ejecución técnica de El Hormiguero como en el impulso y gestión de otros grandes proyectos de la compañía. Entre ellos destacan formatos de gran envergadura como El Desafío —donde también ejerce como director de producción—, Cazadores de Imágenes (presentado por Gotzon Mantuliz), Hipnotízame, Capítulo 0 o Peliculeros. Una trayectoria detrás de las cámaras que fue reconocida oficialmente en 2025, cuando la Academia de Televisión le otorgó el Premio Talento.

En su carta de despedida, Ventosa no ha querido olvidarse de quienes han compartido con él el día a día en los estudios: "Quiero dar las gracias, de corazón, a todo el equipo, a todas las personas con las que he compartido este camino, por su esfuerzo, su talento, su cariño y su apoyo durante todos estos años. Os deseo lo mejor, porque de verdad ¡sois los mejores!".

Asimismo, reservó un espacio destacado para los dos máximos responsables de la productora, dedicándoles unas palabras de profundo agradecimiento: "Quiero hacer una mención muy especial a Jorge y Pablo. Gracias de corazón por vuestra confianza, por vuestro apoyo y, sobre todo, por el cariño que me habéis demostrado durante todos estos años. Ha sido un auténtico privilegio compartir este camino con vosotros y siempre os estaré agradecido".

Un rostro querido por la audiencia

Aunque su puesto se desarrollaba principalmente entre bambalinas, Jorge Ventosa logró trascender la barrera técnica para convertirse en un personaje muy reconocible y querido por los fieles seguidores del programa. Su participación habitual en la coreografía de apertura de cada emisión, bailando junto a Pablo Motos y otros miembros del equipo, le otorgó una cercanía especial con la audiencia.

Por ello, el broche final de su mensaje estuvo dirigido directamente a los espectadores: "Por supuesto, gracias a vosotros, el público, los espectadores y todos los que nos habéis seguido durante tantos años. Porque, por encima de todo, vosotros sois lo más importante. Sin vosotros, nada de esto sería posible".

Con la mirada puesta en el futuro y sin cerrar la puerta a nuevos proyectos tras su merecido descanso, Ventosa concluye esta etapa con optimismo: "Me voy feliz, agradecido y orgulloso de todo lo vivido. Nos vemos en la vida. ¡Que todavía quedan muchas aventuras por delante!".