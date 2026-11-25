La tercera entrega de La Cena de los Idiotas, el espacio presentado por Gonzalo Miró en La 1 de TVE, dejó una imagen tan inesperada como llamativa antes incluso de que comenzara la velada principal. Aunque RTVE había anunciado la presencia de Miguel Ángel Revilla junto a Cristina Almeida, Baltasar Garzón y José Manuel García-Margallo para debatir sobre si "de verdad se vivía mejor antes", el expresidente de Cantabria protagonizó un plantón en toda regla, limitándose a charlar a solas con el presentador en la cocina y marchándose sin compartir mesa con el resto de invitados.

Revilla fue el primero en llegar al plató y acompañó a Miró mientras este ultimaba los preparativos y ponía la mesa. Sin embargo, el presentador no tardó en destapar la sorpresa de la noche con un comentario directo hacia el líder del PRC: "Una pena que no te quieras quedar". Lejos de entrar al trapo en ese primer instante, el político cántabro esquivó la alusión y continuó con su relato habitual.

Durante su intervención en solitario, Revilla defendió con firmeza que España es actualmente "el país con mayores libertades del mundo" y cuestionó los motivos por los que parte de la juventud idealiza una etapa histórica que no llegó a vivir. Antes de abandonar el espacio, Revilla rememoró "la dureza de su infancia bajo el franquismo", entregó al presentador una "cartilla de racionamiento" de la posguerra, recordó que no probó su primer plátano hasta los diez años y relató un violento episodio escolar con los curas de su colegio: "A mi hermano casi le sacan un ojo. Cogió mi padre una pistola que tenía en casa, nos llevó a los hermanos a ver al cura, le metió la pistola en la cabeza y le advirtió que no volviera a hacer eso".

Mientras Miró avanzaba en los fogones, el expresidente cántabro no quitaba ojo a los platos, momento que aprovechó para excusar su inminente marcha alegando compromisos de viaje: "¡Qué pena que no me pueda quedar a cenar, me cago en la leche! Tengo que volver para Cantabria". El presentador intentó retenerlo recordándole que "donde comen cuatro, comen cinco", pero Revilla se mantuvo inflexible y dejó entrever que el motivo real iba más allá de la logística: "Soy muy escogido para esto de las cenas. Yo, contigo a cenar voy donde quieras, te invito, me invitas, porque me pareces un tío cojonudo".

Tras unos minutos más de conversación sobre el pasado y el presente del país, Miró asumió la negativa y se despidió de su invitado con resignación: "Que sepas que me jode mucho que no te quedes a cenar, aunque lo entiendo". El político cántabro cerró su breve paso por el programa con una escueta justificación: "Yo soy un poco raro a veces".

Consenso político y anécdotas personales

Una vez consumada la ausencia de Revilla, Gonzalo Miró abrió la puerta al resto de comensales anunciados por la cadena pública: el exministro de Asuntos Exteriores con el PP José Manuel García-Margallo, el exjuez y exdiputado socialista Baltasar Garzón y la abogada y militante de Izquierda Unida Cristina Almeida.

Aunque el guion del programa planteaba abordar cuestiones como el acceso a la vivienda, el ascensor social, el papel de la mujer, la evolución de la familia y los derechos LGTBIQ+, la velada derivó rápidamente hacia el terreno de las anécdotas personales y el diagnóstico sobre el futuro de las nuevas generaciones. En este punto, los tres invitados coincidieron en que la calidad de vida actual supera a la de décadas pasadas, aunque alertaron sobre las dificultades que afrontan los jóvenes hoy en día.

"Los jóvenes van a vivir peor que los padres", sentenció Margallo. Almeida secundó el análisis económico asegurando que "va como un tiro la economía hacia fuera, pero la de dentro, no", mientras que Garzón aportó un matiz autocrítico: "No hemos sabido explicar a los jóvenes que hay que sudar la camiseta". El programa contrastó estas visiones con testimonios de jóvenes recogidos en la calle, varios de los cuales elogiaban la seguridad o el acceso a la vivienda durante el franquismo, unas afirmaciones que llevaron a Garzón a reivindicar la memoria histórica y recordar "la cantidad de gente que aún está enterrada en las cunetas".

Confesiones fuera de guion y llamada al entendimiento

El tono distendido de la cena dio pie a que los invitados compartieran episodios desconocidos y momentos embarazosos de sus vidas. Garzón confesó que su sentido del humor se apagó tras su paso por la política: "Yo me tiraba contando chistes seis horas seguidas, pero esta faceta se me fue después de pasar por la política". Además, relató su expulsión del seminario tras seis años "por no ir a misa y porque le caía mal al jefe del colegio" y recordó su mayor travesura juvenil durante una excursión a Roma, cuando compró discos prohibidos de la resistencia junto a dos compañeros y, tras ser delatados por un sacerdote, toda la clase tomó represalias: "Cuando llegamos a casa, los 19 cogimos a pulso el SEAT 850 del chivato y lo llevamos hasta otra calle".

Por su parte, Cristina Almeida señaló sin rodeos que su mayor estupidez había sido "casarse por segunda vez", mientras que García-Margallo recordó la polémica que protagonizó en Alicante: "Disfrazarme, en las fiestas de moros y cristianos de Jávea, con un traje que me trajo de Abu Dabi. Las redes sociales me machacaron".

Pese a que varios de los temas previstos inicialmente quedaron sin apenas desarrollo durante la emisión, el encuentro entre Margallo, Almeida y Garzón concluyó con un mensaje común alejado de la confrontación habitual: la necesidad de alcanzar consensos de Estado y rebajar el nivel de crispación política que atraviesa el país.