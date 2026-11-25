El Consejo de Informativos de Televisión Española ha emitido un informe oficial, fechado el pasado 24 de noviembre, en el que concede amparo al equipo de edición de la primera edición del Telediario tras denunciar episodios de "especial gravedad" atribuidos a la directora de Contenidos Informativos de RTVE, Maribel Sánchez Maroto. El documento, de cinco páginas de extensión, sostiene que se ha vulnerado el artículo 12 del Estatuto de la Información de la corporación pública, precepto que garantiza que los profesionales puedan desempeñar su labor sin presiones ni injerencias externas o internas.

Este pronunciamiento del órgano de representación de los periodistas de la cadena pública se produce apenas 24 horas después de que el propio Consejo cerrara filas con la redacción frente a las críticas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien había calificado los informativos de la televisión estatal de "vergüenza" durante una intervención en el programa Espejo Público. Frente a aquellas palabras, el presidente de RTVE, José Pablo López, había respaldado públicamente a la plantilla asegurando: "Vuestro trabajo no da vergüenza, da envidia". Ahora, el Consejo exige que esa misma defensa de la independencia profesional se aplique también dentro de la propia redacción de Torrespaña.

Tal y como detalla el diario El Mundo, el origen del conflicto se remonta al pasado 9 de septiembre, cuando los responsables editoriales de las dos principales ediciones del Telediario y del área de Nacional acordaron incluir en la crónica sobre una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un párrafo que recogía el comunicado emitido el día anterior por el propio Consejo de Informativos. En dicho texto, los representantes de los trabajadores cuestionaban que la conversación con el jefe del Ejecutivo se realizara en un programa producido por una empresa externa y ajena a los Servicios Informativos de TVE.

Según el relato detallado en el informe de amparo, esta decisión editorial desencadenó una fuerte reacción por parte de Maribel Sánchez Maroto, quien presuntamente se dirigió en repetidas ocasiones al equipo del TD1, tanto en privado como en mitad de la redacción y delante de numerosos testigos, empleando expresiones e insultos incompatibles con el trato respetuoso exigible a un cargo directivo. El documento señala que los reproches continuaron por vía telefónica e incluso una vez iniciada la emisión del informativo, momento en el que la directora habría utilizado el intercomunicador del control del estudio A2 para exclamar literalmente: "Haced lo que os salga del coño", una frase que, según los denunciantes, repitió a gritos por teléfono a una de las editoras adjuntas.

Más allá de las formas empleadas, el Consejo subraya la gravedad de la intervención sobre los contenidos informativos. El escrito asegura que Sánchez Maroto ordenó por teléfono suprimir el párrafo referente a la postura del órgano de representación sobre la entrevista a Sánchez, una actuación calificada como una "clara injerencia" en el criterio de los responsables de edición. Asimismo, el informe llega a señalar que el altercado provocó "daños para la salud" en algunos de los profesionales afectados —sin precisar su naturaleza—, cuya responsabilidad atribuye directamente a la directora de Contenidos Informativos.

La versión de la dirección y el cruce de horarios

El informe recoge también las respuestas ofrecidas por la dirección ante los requerimientos del Consejo, dejando constancia de que mientras Sánchez Maroto contestó a las preguntas formuladas, el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, no lo hizo. En sus explicaciones, la directora de Contenidos Informativos admite que protagonizó una "salida de tono" y recuerda que, en menos de 24 horas, convocó una reunión con los equipos de los Telediarios, el Canal 24 Horas y los responsables de área para dar explicaciones y pedir disculpas.

No obstante, Sánchez Maroto niega tajantemente que existiera censura o veto alguno, argumentando que la dirección no supo hasta las 14:45 horas —a solo quince minutos del inicio del informativo— que se pretendía incorporar el comunicado en la pieza política, margen que consideró insuficiente para debatir su enfoque. "En ningún caso se vetó esa información por parte de nadie de la dirección de esta casa", sostiene la directiva, alegando que dicho comunicado sí se difundió tanto en la página web de RTVE como en el espacio La Hora de La 1. Aunque reconoce que posteriormente pidió a la editora del TD1, Amaia Pérez de Mendiola, que recuperara la crónica original, la pieza abría la escaleta y el texto finalmente no llegó a emitirse.

Por su parte, el Consejo de Informativos rechaza la justificación basada en la falta de tiempo, asegurando que los responsables de Nacional y del TD1 notificaron su decisión entre las 14:25 y las 14:30 horas y que, en todo caso, se trataba de un mero ejercicio de contraste informativo que no requería mayor deliberación. "La realidad es que en el TD1 no se pudo emitir la noticia tal y como estaba previsto", sentencia el documento.

Un malestar previo y la exigencia de rectificación pública

El órgano de representación advierte además de que lo sucedido el 9 de septiembre no constituye un hecho aislado, apuntando a episodios anteriores de malas formas hacia las editoras del informativo y a muestras de desconfianza por parte de la dirección que encabeza Ariztimuño, mencionando incluso un desencuentro previo en torno a la cobertura de unos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Los acontecimientos del día 9 de septiembre fueron el hecho más grave pero no ha sido el único", afirma el escrito, que también recuerda el malestar organizativo trasladado por la redacción en una encuesta interna aún sin respuesta, frente a la postura de Sánchez Maroto, quien enmarca estas tensiones en discrepancias "lógicas" y "sanas" y en reivindicaciones para reforzar la plantilla.

Finalmente, aunque tanto Sánchez Maroto como Ariztimuño han trasladado sus disculpas a los afectados en reuniones privadas, el Consejo considera este gesto insuficiente al haberse producido los agravios frente a numerosos compañeros. "Este Consejo considera intolerable el abuso de poder verbal y las descalificaciones hacia la Edición del TD1. Más, siendo procedentes de un cargo directivo", expone el texto, exigiendo unas disculpas públicas "igual que públicos fueron los gritos, órdenes y humillaciones". Del mismo modo, concluye advirtiendo de que "es inadmisible que la dirección interfiera, coaccione, limite o censure las decisiones de contenido de los responsables editoriales de cada Telediario", instando a la cúpula de RTVE a adoptar medidas efectivas para garantizar la independencia profesional en plena campaña electoral.