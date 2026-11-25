La campaña electoral hacia los comicios generales del próximo 29 de noviembre ha dejado un giro llamativo en el ecosistema mediático afín a la izquierda. La comunicadora y presentadora Inés Hernand, hasta ahora una de las figuras televisivas más estrechamente vinculadas al entorno del presidente del Gobierno, ha decidido respaldar públicamente la candidatura de Ada Colau al frente del Frente Amplio, suscribiendo el manifiesto de apoyo a la coalición a la izquierda del PSOE.

Con este movimiento, Hernand se desmarca electoralmente de Pedro Sánchez para pedir el voto por la alianza en la que también participan el ministro de Cultura y número dos por Barcelona, Ernest Urtasun, y la formación Recortes Cero, impulsora original del texto titulado "Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza".

La decisión resulta especialmente significativa por el historial reciente de sintonía pública entre la presentadora y el líder socialista, marcado por varios episodios de fuerte repercusión mediática y política. El más recordado tuvo lugar en febrero de 2024 durante la retransmisión oficial de RTVE Play en la alfombra roja de los Premios Goya en Valladolid, cuando al cruzarse con Pedro Sánchez exclamó en directo: "¡Pedro! Pedro Sánchez, obviamente, no Pedro Almodóvar... ¡Eres un icono, presi, te queremos!".

Aquella intervención provocó un comunicado oficial del Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE, que rechazó el tono de "adulación" por vulnerar los principios de neutralidad del ente público, mientras que el propio jefe del Ejecutivo le respondió días después en redes sociales asegurando: "Inés Hernand, el icono eres tú".

Lejos de rectificar tras aquella polémica, Hernand defendió sus palabras alegando que el presidente era "un auténtico personaje televisivo" y reivindicando mayor valentía en los medios. Su presencia continuada en formatos de la corporación pública —como MasterChef Celebrity, espacios de entretenimiento y galas especiales como el Benidorm Fest— consolidó su imagen como uno de los perfiles predilectos del entorno progresista.

Esa complicidad volvió a quedar patente en diciembre de 2025 durante un acto conjunto de UGT y el PSOE clausurado por Sánchez, donde la comunicadora ejerció de maestra de ceremonias y le dedicó mensajes de apoyo personal desde el escenario —"Pedro, menuda llevas. Te entiendo, a pequeña escala" y "Pobre Pedro, se ríe por no llorar"— antes de pedir al auditorio una ovación por los avances de su Gobierno. Ahora, apenas unos meses después y con las urnas del 29N en el horizonte, opta por respaldar el espacio alternativo que encabeza Ada Colau.

El mundo de la cultura da la espalda al PSOE

El fichaje de Hernand se enmarca en la ofensiva cultural desplegada por el Frente Amplio en la recta final de la campaña. Según ha informado la candidatura, el manifiesto ha pasado de los 200 firmantes iniciales presentados el lunes a 650 adhesiones en poco más de 24 horas, tras habilitar una plataforma web para recoger apoyos de profesionales independientes. Al núcleo inicial encabezado por el actor Javier Bardem, el cineasta Rodrigo Sorogoyen, el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero y la escritora Rosa Montero, se ha sumado en las últimas horas una amplia hornada de rostros conocidos de la interpretación, la literatura y la música.

Entre las nuevas incorporaciones vinculadas al cine y la televisión destacan los actores Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Tristán Ulloa y Emilio Gutiérrez Caba, junto a las actrices Nathalie Poza, Geraldine Chaplin, Melani Olivares y Rosana Pastor, además de la directora Paula Ortiz y el guionista y realizador Joaquín Oristrell. El respaldo se extiende también a la literatura, el pensamiento y la música con las firmas de la escritora Marta Sanz, la poetisa ganadora del Premio Biblioteca Breve Elvira Sastre, la pianista y compositora galardonada con el Premio Nacional de Cultura de Cataluña Clara Peya, el cantautor Javier Ruibal, el arqueólogo y antropólogo Eudald Carbonell y la actriz y comunicadora Pamela Palenciano.

Todos ellos se unen a una lista previa en la que ya figuraban los músicos Rayden, Sara Socas y Toni Zenet, la ilustradora Flavita Banana, las actrices Vicky Peña y Mercedes Sampietro, el director Emilio Martínez Lázaro, el escritor Fernando Schwartz, el filósofo Santiago Alba Rico, el exmagistrado Carlos Jiménez Villarejo y el pintor Antonio López, quien cierra de manera simbólica la lista del Frente Amplio por Madrid.