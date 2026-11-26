Una semana después de su sonada entrada en el recinto de Tres Cantos, Belén Esteban ha abandonado definitivamente las instalaciones de GH VIP. La popular colaboradora, que desde la primera gala aclaró que no acudía en calidad de concursante de pleno derecho sino como participante infiltrada, decidió dar por concluida su intervención en el concurso tras cumplir con la labor acordada con la productora.

En el momento de su marcha, la tertuliana expresó con rotundidad su deseo de regresar a su rutina cotidiana y reunirse con su marido y su madre. Pese a las reiteradas tentativas del presentador, Jorge Javier Vázquez, para convencerla de alargar su estancia en el programa, Esteban insistió en que su compromiso contractual era de siete días y que tenía diversas responsabilidades laborales que atender en el exterior.

Belén ha reaparecido ante las cámaras, confesando lo feliz que está por estar en casa "No sabéis qué ganas. Ayer me acosté a las 5 de la mañana. Me han cortado el sueño todos estos" ha bromeado. "Yo no me he despedido del programa. Esta noche entro en la casa por videollamada para que me vean. Bueno, no voy a dar más datos, por favor, que me van a regañar. Yo aquí me vengo muy arriba enseguida" ha revelado. En sus primeras manifestaciones tras abandonar el encierro, reconoció el notable desgaste físico y mental que supone convivir en un formato de telerrealidad. La madrileña admitió que los años no pasan en balde y que la dureza psicológica del encierro se hace notar, si bien destacó haber disfrutado de momentos distendidos junto a otros participantes como Raquel Bollo o Raquel Mosquera.

Asimismo, quiso dejar claro que su salida física no implica una despedida definitiva de la producción, ya que mantendrá participaciones telemáticas a lo largo de las próximas emisiones. Por contra, prefirió eludir cualquier tipo de valoración detallada sobre su relación personal con el conductor del espacio, con quien ha vuelto a coincidir en pantalla tras más de tres años de distanciamiento.

Finalmente, Esteban no dudó en responder con dureza a Rosa Benito, reprochándole sus recientes comentarios despectivos y reclamando que deje de mencionarla en los platós. "Es que me da igual. Pero que deje ya de hablar de mí. ¿No le doy ganas de vomitar y le doy asco? Que deje de hablar de mí. Yo de una gente que vomito y me da asco. Aunque te vea, decir la verdad, asco estoy cogiendo a bastantes" ha sentenciado.

La colaboradora afronta ahora una intensa agenda mediática que incluye un esperado cara a cara con Alejandra Rubio, manteniendo intacta su capacidad para suscitar atención pública."Esta noche la voy a ver, fíjate".