La recta final hacia las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre ha provocado un auténtico terremoto en el access prime time de Televisión Española. La Revuelta, el espacio conducido por David Broncano en La 1, ha cerrado este miércoles su última emisión antes de la cita con las urnas en medio de un clima de incertidumbre sobre su futuro, altibajos en su programación y un cierre musical cargado de ironía política.

La inestabilidad ha sido la tónica dominante de los últimos días para el equipo de Broncano. RTVE vuelve a alterar su parrilla habitual este jueves 26 de noviembre, cancelando la emisión de La Revuelta por segunda vez en la misma semana. El motivo es la retransmisión, a partir de las 22:00 horas en La 1 y el Canal 24 Horas, del esperado debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

Esta intermitencia ha pasado factura a la dinámica interna del formato. Durante la entrega de este miércoles —que registró un competitivo 12,2% de cuota de pantalla y 1.495.000 espectadores, pisándole los talones a El Hormiguero (12,9% y 1.613.000)—, el propio presentador reconoció las dificultades logísticas que atraviesan: "Estas semanas han sido muy locas porque hay días que se emite el programa y otros no". De hecho, el espacio tuvo que recurrir de urgencia a los actores Luis Merlo y Eva Isanta para salvar la noche: "Les agradecemos que vengan porque han acudido a nuestra llamada hace un rato", confesó Broncano antes de charlar con ellos sobre su obra teatral Un dios salvaje y su etapa en Aquí no hay quien viva y La que se avecina.

La sombra de la cancelación tras el 29-N

Más allá de los ajustes de parrilla por la campaña electoral, sobre el Teatro Príncipe Gran Vía planea la sombra de una posible cancelación definitiva si se produce un cambio de Gobierno tras el 29-N. Este temor quedó patente hace apenas unos días durante la tensa y extensa entrevista que David Broncano realizó al líder de Vox, Santiago Abascal.

En un encuentro en el que el cómico decidió aparcar los "chistecitos" para adoptar un tono más serio, ambos chocaron frontalmente por temas como la violencia de género, la vivienda, el conflicto en Gaza, la inmigración y el uso del término "dictador" para referirse a Pedro Sánchez. Sin embargo, los momentos más delicados giraron en torno al futuro de RTVE y del propio programa.

Broncano aprovechó la presencia del dirigente político para defender su independencia editorial frente a los señalamientos recibidos desde el Congreso: "A mí el Gobierno no me ha dado ni una directriz de nada. Mi tendencia es la que es, creo que es lícito, pero no esperes que me ponga a defender al Gobierno".

Lejos de tranquilizar las aguas, Abascal —que calificó a Sánchez de "aprendiz de tirano" y acusó al Ejecutivo de asaltar instituciones como la propia radiotelevisión pública— lanzó una advertencia envenenada justo al despedirse del programa. El líder de Vox le deseó suerte a Broncano de cara al escenario posterior al 29 de noviembre rematando con una frase lapidaria: "Vas a necesitarla". Aunque acto seguido intentó rebajar la tensión alegando que "es una broma, me sale un punto de cómico, que es el que has perdido en esta entrevista", el rictus serio del presentador evidenció la incomodidad ante la amenaza velada sobre la continuidad de su espacio.

"Si la jodemos, nos jodemos todos"

Con ese telón de fondo de nerviosismo e incertidumbre, La Revuelta quiso cerrar su última noche preelectoral con un golpe de efecto. Tras despedir a Merlo e Isanta, varios miembros del equipo —entre ellos el director Ricardo Castella, Grison, Sergio Bezos al saxo, Pepe Macías (el Hombre Mágico) y Jorge Ponce a las voces y la guitarra— tomaron el escenario bajo el nombre de Orquesta Custodia Compartida.

Nuestro sencillo y humilde homenaje para nuestra querida democracia #LaRevuelta pic.twitter.com/TrFVzB9Q3u — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2026

Lo que presentaron en sus redes sociales como "nuestro sencillo y humilde homenaje para nuestra querida democracia" se convirtió en un alegato satírico para movilizar el voto este domingo, sin ahorrar críticas a la ley D'Hondt, la pereza de las mesas electorales o los riesgos del autoritarismo: "Democracia que forjas el destino / En un sobre te dejamos la ilusión / Y no importa que seamos tontos o seamos listos / Lo importante es que seamos más / El próximo domingo, recuerda que será / El día en el que hagamos el sufragio universal / ¿Y no es lo mejor? (creo que no, la ley d'hondt) / que se nos ha ocurrido para decidir quién gobernará".

La letra contrapuso las imperfecciones del sistema parlamentario con las alternativas históricas más oscuras: "Mucho peor es una guerra y decidirlo a pistolazos / Con lo que duele una bala cuando te pega de lleno / O peor un dictador que tras un golpe de Estado / Nos diga al resto con sus huevos morenos qué es lo mejor".

Con comparaciones cotidianas ("La democracia es ese amor que te llega a los 40, no hay mucha pasión, pero en invierno te calienta") y dardos humorísticos a la saga Avatar o a la polarización entre "toros o porros y anfetas", el equipo de Broncano bajó el telón temporal de La Revuelta con un estribillo que sonó tanto a aviso para navegantes como a declaración de supervivencia ante las urnas: "Democracia lo somos todos; si la jodemos, nos jodemos todos".