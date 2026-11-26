La salida de Belén Esteban de la casa de Gran Hermano VIP tras apenas siete días de convivencia ha desatado una fuerte oleada de críticas entre los espectadores. El malestar de la audiencia responde al giro experimentado respecto al anuncio inicial realizado por Mediaset el pasado 13 de noviembre, cuando, tras su paso por ¡De Viernes!, la cadena confirmó oficialmente que la colaboradora participaría como concursante de la edición. Sin embargo, ya en la gala de estreno se planteó que no entraba como concursante de pleno derecho y que el reto del programa consistía en lograr que aceptara quedarse.

Durante su estancia de una semana en la casa de Tres Cantos, el formato articuló unas nominaciones en las que Esteban señaló a Pipi Estrada, Karmele Marchante y Raquel Bollo, incluyéndose también a sí misma en la lista. Tras la salvación de Karmele Marchante y Pipi Estrada el domingo, la gala de este miércoles escenificó un duelo ajustado entre Esteban y Raquel Bollo que se resolvió con una supuesta diferencia de apenas seis votos y una expulsión ficticia que dejó desolada a Bollo, a quien la propia Esteban intentó animar asegurando: "Has estado toda la vida defendiendo a gente y nadie ha dado la cara por ti. Es hora de que demuestres que eres Raquel Bollo Dorado, y no llores".

No obstante, las declaraciones de la propia Belén Esteban al conversar con Jorge Javier Vázquez terminaron por confirmar a ojos del público que su participación respondía a un compromiso temporal previo. "Desde el primer momento se sabía que yo venía aquí con una misión. Pero yo no me voy a quedar, lo tengo claro. Vinieron el otro día a hablar conmigo para que me quedara… Yo me voy para Paracuellos", reveló en directo, provocando que el presentador interviniera para frenarla: "Tampoco hay que revelar todo lo que pasa aquí".

Indignación entre los espectadores

La sensación de haber asistido a una trama pactada mientras se pedía el voto de los espectadores provocó una reacción inmediata en redes sociales, donde numerosos seguidores del formato denunciaron el engaño. Varios espectadores recordaron el anuncio promocional previo de la cadena para cargar contra el programa y la colaboradora: "Aquí tenéis la prueba. Sois unos estafadores de categoría. Cebaron el inicio de la edición confirmando que Belén Esteban era concursante oficial siendo mentira y lo sabían. Con la audiencia no se juega, y así os va". En la misma línea, otros usuarios cuestionaron el planteamiento de la emisión nocturna: "Basar prácticamente toda la gala en una falsedad, la supuesta expulsión de Belén Esteban, es un poco… meh, ¿no? Y pierde credibilidad el formato el estar cachondeándose con el sorpasso y con los porcentajes ajustados, sabiendo que no son reales".

Las críticas también apuntaron directamente al compromiso de la colaboradora con sus seguidores y a la existencia de un acuerdo cerrado de antemano. "Absolutamente decepcionante la actitud de Belén Esteban… Si se va, puerta, y se acabó el apoyar a una persona que no quiere darlo todo por su público", lamentó un espectador, mientras otros señalaban que "tenía pactadísimo una semana" o ironizaban con su marcha asegurando que "ya sabemos que tiene la salida pactada para antes de Navidad".

La decisión definitiva de abandonar la casa se produjo en una noche marcada por la tensión tras un enfrentamiento en directo con Pipi Estrada. Mientras Raquel Bollo lamentaba su posible expulsión, Estrada comentó: "Hasta el rabo todo es toro. Los ciclos cambian; antes ganaban los Esteban Menéndez y ahora ganan los Janeiro". La frase provocó el enfado inmediato de Esteban, que respondió tajante: "Yo no saco ni a su mujer, ni sus exmujeres, ni a su hija ni a nadie. Si se va a hablar de estas cosas, no hace falta que me eche la gente, que me levanto y me voy. No voy a aguantar a este Cantinflas… que yo sé sus problemas y me los he callado". Poco después, en conversación con Jorge Javier Vázquez, insistió en su postura: "Yo no he venido a esto. No me parece justo. Yo sé que tiene problemas y no los he contado, que parecemos con un partido de fútbol, el Atlético contra el Real Madrid. Aquí no hay un equipo, hay dos. No quiero hablar más del tema. Me quiero ir ya. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer, pero me voy triste. Yo he venido aquí porque a mí me han contratado y creo que he hecho muy bien mi trabajo, y lo he pasado muy mal".

Más allá de ese episodio y de otros momentos de fricción en la convivencia, como sus desencuentros con Cristina Porta, Belén Esteban detalló que su salida respondía tanto a compromisos personales y profesionales como al desgaste físico sufrido durante estos siete días. "Hemos dado movida, me he reído muchísimo, pero esto no me ha gustado. Y menos que lo haya visto la familia", explicó antes de enumerar sus prioridades fuera de la casa: "Yo tengo muchos proyectos y ¿sabes qué quiero esta noche? Dormir con mi marido en nuestra casa, ir a ver a mi madre, trabajar con mi Instagram... Sé que me vas a intentar convencer, pero lo tengo clarísimo: negativo. Estoy muy agradecida a la gente, pero, Jorge, si quieres que sea una asesina en serie, dejadme aquí". Asimismo, subrayó las dificultades para controlar su diabetes debido a la falta de descanso y a las restricciones alimentarias del concurso: "Aquí no se duerme, he estado superdescontrolada con el azúcar, porque he comido lo mismo que el resto", precisando que cuando sufría bajadas le facilitaban un Bifrutas para estabilizarse.

Ya en el plató junto a Jorge Javier Vázquez —con quien volvió a compartir pantalla tras tres años y medio distanciados, llegando incluso a acordar una cena pendiente junto a María Patiño—, Esteban reconoció que su hija Andrea le había comentado que debería haberse quedado, pero reafirmó que su cometido había concluido según lo acordado. "Yo dije que una semana y es lo que he estado. Lo he intentado hacer lo mejor posible, lo he pasado muy mal y he llorado muchas veces en el baño porque a veces generaba las discusiones. Pero tengo que decir que me he reído muchísimo y me ha encantado conocer a todos los concursantes que no conocía. Doy las gracias a GH, pero bueno, estaré el jueves contigo. Lo tengo claro desde el primer día; es momento de estar fuera. Yo sé que mucha gente sueña con estar en GH, pero yo he venido a hacer mi función", concluyó.

Con la salida de Belén Esteban, que se despidió asegurando que acudiría a confesarse a la iglesia tras una semana interpretando su papel en la casa, Gran Hermano VIP da por cerrada esta primera etapa y abre su primera lista real de nominados, integrada por Raquel Mosquera, Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Pipi Estrada y Lía Romero.