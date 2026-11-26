El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido a Jorge Javier Vázquez para conceder la última entrevista de su campaña electoral. El presentador de Telecinco ha compartido este miércoles en su cuenta de Instagram una conversación telefónica de poco más de cuatro minutos en la que ambos han bromeado sobre las elecciones, los programas de televisión e incluso el juez que investiga a Begoña Gómez.

A falta del mitin que el líder socialista protagonizará este viernes en Madrid, Sánchez ha aprovechado su charla con el presentador para agradecerle que se haya grabado bailando al ritmo de la canción viral Yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez. Jorge Javier, por su parte, le ha hecho "un reprochito" por haberle "puesto un corazoncito a Laura Escanes" y no a él. El secretario general del PSOE se ha comprometido a hacerlo de inmediato.

El rostro de Mediaset también se ha interesado por las expectativas electorales del presidente. En concreto, le ha preguntado si el próximo lunes tendrá que cogerse "una baja por tristeza en Mediaset" o podrá "ir a trabajar con alegría". Sánchez ha asegurado que espera que lo haga "con una sonrisa de oreja a oreja", al tiempo que ha afirmado que nunca había visto "una movilización como esta".

"¿Sabes que tenemos cosas en común? Una de ellas es que a los dos nos llaman dictadores. Bueno, a mí enano dictador, a ti enano no", ha bromeado Jorge Javier, en alusión a las comparaciones que recibe habitualmente con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

El presentador también ha ironizado sobre el interés que despierta Sánchez en determinados espacios televisivos: "Yo, si fuera a determinados programas de televisión, tendría miedo de que salieras reelegido porque tú eres para esos programas como la Pantoja para los programas de corazón. Eres una mina".

Un juicio a Peinado

Durante la conversación, Jorge Javier ha planteado al presidente del Gobierno varias alternativas profesionales en Mediaset por si los resultados electorales no son favorables al PSOE. La primera de ellas ha sido participar en Supervivientes 2027. "Te digo una cosa, me parece superexigente, yo no sé si sería capaz de llegar a la final", ha respondido Sánchez.

El presentador le ha ofrecido también participar en un nuevo formato televisivo sobre juicios que prepara el grupo audiovisual. "Podrías presentarte haciéndole tú un juicio a Peinado", ha sugerido entre bromas, en referencia al magistrado encargado de la investigación judicial sobre Begoña Gómez.

La última propuesta ha tenido como protagonista a la mujer del presidente: "¿Qué te parecería La isla de las tentacionescon Begoña?". Sánchez ha descartado la posibilidad y ha optado por pedirle al presentador que le acompañe a entrenar: "Yo lo que quiero, que ya sabes que yo también hago pesas, es que un día me des una sesión de pesas".

Tras las propuestas de Jorge Javier, el socialista ha definido al presentador como "una persona brillante, inteligente y con humor", una cualidad que, a su juicio, "se necesita en España, porque hay mucha amargura". "Yo lo único que pido es un poco de respeto, que no se insulte. Si ganamos eso también el próximo domingo, habremos ganado", ha añadido.

Los consejos de Jorge Javier a Sánchez

El presentador también ha presumido del éxito de su entrevista al presidente en la revista Lecturas, que, según ha asegurado durante la conversación, ha "triplicado las ventas" habituales de la publicación.

Además, le ha recomendado que cambie el traje que lució durante el debate electoral con Alberto Núñez Feijóo. "El traje es muy bonito. Lo que pasa es que la iluminación no fue muy allá. Desde luego, seré convincente, pero educado", ha defendido Sánchez. Jorge Javier también ha cuestionado su actitud durante el cara a cara: "Entre estar en silencio y tocar la trompeta hay un término medio".

Ambos ya coincidieron públicamente el 11 de diciembre de 2023, cuando Jorge Javier Vázquez fue uno de los encargados de presentar Tierra firme, el libro de Pedro Sánchez, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. No obstante, el propio presentador ha reconocido recientemente que no mantiene un contacto habitual con el jefe del Ejecutivo y que, pese a lo que se ha especulado, no les une una estrecha amistad.