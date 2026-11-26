La participación de la actriz Loles León en el acto de campaña del PSOE celebrado este martes en Barcelona junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha generado comentarios en las distintas tertulias televisivas. Sus declaraciones en defensa de los derechos conquistados por las mujeres de su generación, sus ataques al expresidente Felipe González y la posterior recuperación en redes sociales de un antiguo discurso suyo sobre las leyes de igualdad y las custodias han provocado una contundente respuesta de la periodista Mariló Montero, todo ello en una jornada marcada por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

Durante su intervención en el mitin socialista en la capital catalana, Loles León, de 76 años, apeló a la movilización del electorado progresista de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre bajo la premisa de defender los avances sociales frente a un eventual retroceso. "Salir a votar, salir a votar, que os conozco, salir a votar porque aquí está en juego vuestro futuro y el de vuestros hijos y el de vuestros nietos", insistió ante los asistentes.

La actriz reivindicó de forma vehemente el papel de las mujeres de su generación en la conquista de libertades durante la Transición y los años posteriores, empleando un tono combativo: "Somos las mujeres de los años 70. Ya somos las abuelas con las tetas bien puestas todavía. Pero seguimos de pie, nunca nos hemos puesto de rodillas". En ese mismo alegato, aseguró que la fuerza de su generación proviene "de aquellos años donde las mataban y las violaban", reclamó "dejar un legado de un país democrático" y defendió la cultura como un derecho fundamental que "salvaguarda el espíritu, el corazón y el cerebro".

La réplica de Mariló Montero: "Parece que solo mataban a los rojos"

Las palabras de la intérprete no tardaron en encontrar respuesta en los platós de televisión. En la mañana de este miércoles, coincidiendo con el 25N, la periodista Mariló Montero expresó su profundo malestar en el programa Espejo Público (Antena 3), cuestionando el marco histórico al que aludía la actriz.

"Lo que no llego a entender es cuando dice 'cuando nos mataban'. No sé a qué época se refiere", señaló Montero, quien marcó distancias generacionales y conceptuales con la actriz: "Yo soy yaya, no tengo 76 años. Yo no sé a qué España se refiere Loles cuando dice que nos mataban, nos violaban; supongo que será al franquismo o antes de él, o igual a la Guerra Civil".

🎙️ Mariló Montero comenta el discurso de Loles León en el último mitin del PSOE 🗣️ "El mensaje es 'guerracivilista'" 📲 #EspejoPúblico pic.twitter.com/Ey2REV7A2F — Espejo Público (@EspejoPublico) November 25, 2026

Para la comunicadora, la intervención de León no respondía a una denuncia sobre la violencia machista, sino a un planteamiento de confrontación ideológica sobre el pasado reciente de España. "Es como si no entendiera. El mensaje es guerracivilista, es de la época franquista y parece que solo mataban a los rojos", sentenció con dureza.

Durante el debate televisivo, la presentadora del espacio, Susanna Griso, intervino para recordar la vigencia de la violencia contra las mujeres en plena jornada reivindicativa del 25N: "Nos han seguido matando en los últimos años, ¿eh? Cuarenta y siete mujeres muertas este año". Ante esta puntualización, Montero matizó que su crítica no iba dirigida a la lacra de la violencia ni a los fallos en la gestión actual —momento que aprovechó para arremeter contra el departamento que dirige Ana Redondo por la polémica de los dispositivos telemáticos de seguimiento—, aclarando que León "se está refiriendo a la persecución política" y que "no estaba hablando de las pulseras de Temu y de AliExpress que han puesto en el ministerio de Ana Redondo".

Un lapsus en el escenario y una amenaza a Felipe González

Más allá de su alegato generacional, el paso de Loles León por el mitin de Barcelona dejó otros momentos de alto voltaje político. Tras deshacerse en elogios hacia el presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez —"Lo más bonito que tenéis Begoña y tú es el amor", afirmó, atribuyendo a ese sentimiento que Sánchez no profiera insultos—, y referirse a los niños como futuros votantes socialistas ("Todos, padre y madre, familia paterna y materna, tienen que construir a ese ser humano, que es el que te votará a ti y al PSOE en el futuro"), la actriz sufrió un lapsus al vitorear a los dirigentes presentes.

Antes de pronunciar el nombre de Pedro Sánchez, León se frenó en seco: "No sabes lo que te iba a decir. Te iba a decir el innombrable", confesó en referencia al expresidente socialista Felipe González, quien recientemente declaró que no votará a Sánchez porque nada le representa. Lejos de esquivar la polémica, la intérprete lanzó una advertencia directa contra el exmandatario: "A los 80 años, que ya sé que no me pueden meter en la cárcel, hablaré. Lo contaré todo. O sea, que a este le aconsejo que se muera antes de que yo lo cumpla". Asimismo, reconoció que en el país "hay muchas cosas que arreglar", aunque evitó detallarlas en el acto porque, según dijo, "no soy de aquellas que tira piedras", emplazando al jefe del Ejecutivo a sentarse a hablar tras las elecciones.

Las contradicciones de Loles León

La controversia en torno a la figura de Loles León se ha visto amplificada en las últimas horas por la viralización en la red social X de un vídeo grabado hace unos años, cuyo contenido choca frontalmente con el discurso de defensa sin fisuras de las políticas de igualdad del Ejecutivo que abanderó en Barcelona.

En dicha grabación, la actriz parte igualmente de su militancia feminista en la década de los setenta, cuando recuerda que "la mujer no tenía derecho ni de coger un avión" y lucharon "para ser mujeres iguales que los hombres, para tener una igualdad". Sin embargo, a continuación sostiene que la situación actual ha derivado en una discriminación inversa hacia los varones: "Resulta que ahora se ha dado la vuelta la tortilla. Ahora resulta que el hombre no tiene nada. Nada, como estábamos nosotras en los 70. Que no teníamos nada, no pintábamos nada. Éramos una mierda. Y resulta que ahora los hombres son una mierda y las mujeres lo tienen todo".

Aunque en el mismo fragmento matiza que está "generalizando" y reconoce la existencia de divorcios amistosos, la intérprete carga con dureza contra el comportamiento de determinadas madres en los procesos de separación y custodia, denunciando la instrumentalización de los menores: "En cuanto empiezan a imperar los intereses y los egoísmos personales, se acabó el niño. El niño no existe. El niño es una munición que yo voy a cargar en contra de este hombre. ¿Por qué? Porque quiero que me mantenga y quiero tener la casa y quiero tener el niño y quiero mandar en él y quiero mandar en todo". En esa línea, lamenta que haya familias paternas "atemorizadas porque una sola señora decide que ese niño es de ella solo y que nadie de la parte del padre lo va a tratar, nadie lo va a ver, nadie va a decidir", privando al menor de sus "primitos, ni tíos paternos, ni abuelas, ni nadie".

La difusión simultánea de ambos discursos —su llamamiento a votar al PSOE para blindar los derechos de las mujeres frente a su denuncia pasada sobre el desequilibrio legal y judicial en perjuicio de los hombres— ha situado a la actriz en el centro del debate político y social sobre la igualdad y las leyes de género en España durante la conmemoración del 25N.