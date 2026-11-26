A las puertas de cumplir 300 programas, Moisés Laguardia ha dicho adiós a Pasapalabra por iniciativa propia. Considerado ya una figura histórica del formato en Antena 3, el participante riojano ha optado por dejar el concurso alegando "agotamiento físico y mental". Con un historial de 299 emisiones divididas en dos periodos distintos en la cadena, Laguardia se retira justo dos meses y medio después de su vuelta, una reincorporación que, paradójicamente, se produjo tras la dimisión voluntaria de otro participante, Javier Alonso.

El balance de esta segunda etapa en Antena 3 se salda con 54 apariciones y un premio acumulado de 24.600 euros. Esta cifra se añade a los 162.000 euros que ya había logrado en su paso anterior, cuando encadenó 245 tardes. De este modo, el concursante se despide con un botín de 186.600 euros y 299 programas a sus espaldas en la cadena, dejando únicamente sin resolver la conquista del gran bote.

Resulta llamativo recordar las declaraciones que el propio Moisés hizo en septiembre, al reencontrarse con Roberto Leal en el plató. En aquel momento, afirmó que encaraba su vuelta con una mentalidad distinta a la de su anterior etapa, en la que había invertido años de duro estudio con el objetivo de llevarse el rosco. "Esta vez me estoy centrando más en disfrutar que en obsesionarme con el resultado", comentó entonces. Sin embargo, diez semanas después, el cansancio ha terminado pesando más que la ilusión por competir.

Concurso y trabajo

Más allá de los minutos de emisión vespertina que disfruta la audiencia, los concursantes se enfrentan a largas jornadas de estudio, sesiones de grabación y una alta presión mental difícil. A esto se suma que, frente a otros concursantes históricos que se dedicaron en exclusiva al formato, Laguardia siempre mantuvo en paralelo su empleo habitual.

David gana a Moisés en #Pasapalabra tras un fallo decisivo que frustra una remontada espectacular en #AlaZ. 🫣🤯 https://t.co/yDGnFGapvm — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 25, 2026

Graduado en Economía por la Universidad de Zaragoza, ejerce como contable y vive en el municipio riojano de Alfaro. Fuera de los platós, es un gran aficionado al ajedrez, deporte en el que compite federado. Asimismo, desde 2025 ocupa el cargo de secretario en el Club Deportivo Alfaro, labor que asumió durante su parón televisivo.

De hecho, en una entrevista con el diario AS el pasado enero, cuando ni siquiera contemplaba regresar al concurso, el riojano ya se sinceraba sobre la factura que le había pasado su anterior paso por el programa: "Después de un año en Pasapalabra acabé cansado".

Una baja inesperada

El 8 de septiembre, Roberto Leal inició la emisión anunciando dos novedades de peso: la sorpresiva salida de Javier Alonso y la vuelta de uno de los rostros más longevos de la etapa de Antena 3. Alonso, que concursaba desde febrero, comunicó su retirada "por motivos personales" tras completar 138 programas y embolsarse 99.600 euros. Su vacante abrió un hueco en los atriles que permitió el retorno de Moisés, algo con lo que ni él mismo contaba.

Habían pasado más de dos años desde su última aparición televisiva y su vida cotidiana se había estabilizado. Durante cerca de año y medio había aparcado el estudio intensivo enfocado al concurso, limitándose a leer y consumir cultura por puro entretenimiento. Aun así, nunca perdió del todo el hábito de tomar nota de palabras nuevas o curiosidades susceptibles de aparecer en el programa.

Una trayectoria forjada en 245 tardes

Laguardia debutó en 2014, en la etapa de Telecinco conducida por Christian Gálvez, donde aguantó nueve programas y ganó 9.000 euros. Posteriormente, participó en 2016, regresó en 2017 para medirse a Pablo Díaz y, en 2018, encadenó una racha de 37 emisiones que le reportaron 33.600 euros.

No obstante, su consagración definitiva arrancó el 17 de mayo de 2023, ya en Antena 3. Durante casi doce meses acompañó diariamente a la audiencia.

Aunque la marcha voluntaria de Laguardia no es un hecho inédito, sí resulta muy poco frecuente. Por ello, que dos concursantes de primer nivel como Javier Alonso y el propio Moisés hayan decidido retirarse sin ganar el gran premio en un margen de apenas dos meses y medio ha llamado notablemente la atención.

Otros históricos del formato también han reflexionado sobre la dureza psicológica de permanecer tanto tiempo en antena, incluso cuando sus salidas no fueron por decisión propia. Es el caso de Orestes Barbero, quien encadenó 360 entregas hasta que Rafa Castaño ganó los 2.272.000 euros del bote en marzo de 2023; el burgalés confesó más tarde lo costoso que le resultó readaptarse a la normalidad y gestionar la sobreexposición mediática.