Apenas unas horas después de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, donde permaneció una semana como colaboradora infiltrada, Belén Esteban reapareció este miércoles en el plató de televisión como polemista de GH VIP. Su regreso no estuvo exento de fricción, ya que coincidió en el mismo espacio con Alejandra Rubio, con quien mantenía una abierta controversia tras una serie de reproches públicos cruzados en los últimos meses.

El origen de las desavenencias se remonta a los comentarios que la de Paracuellos vertió sobre la actitud de Alejandra frente a los medios de comunicación y, muy especialmente, a las informaciones relativas al documental que grabó junto a Carlo Costanzia. Esteban reconoció abiertamente haberse equivocado al asegurar que pretendían comercializar el parto: "A mí me llega una información cuando ella hace el documental con su pareja, al que no se puede nombrar (...), el documental no se puede vender y me llega una información de que va a vender el parto", explicó en directo, asumiendo su equivocación sobre aquella exclusiva.

Pese a entonar el mea culpa, la tertuliana rehusó disculparse por segunda vez cuando Rubio señaló que aceptaría un perdón en el presente: "Yo te lo pedí en su momento, ahora no". Asimismo, Esteban desveló que su propia hija le había advertido con firmeza sobre la necesidad de no involucrarla en estas polémicas televisivas, recordando la amistad que durante años la unió a la nieta de María Teresa Campos: "A mí me han regañado mucho, y esa persona me ha dado una lección, que los problemas que tenga con Alejandra y con Terelu, ella no está en medio", aseveró.

La tensión se trasladó inevitablemente a la figura de Terelu Campos. Esteban reprochó a la joven que su progenitora hubiese aplaudido comentarios de terceros cuestionando su faceta como madre. "La única que puede decirme algo como madre es mi hija", sentenció con rotundidad. Rubio, por su parte, le recriminó haber pagado con ella rencillas ajenas: "Has pagado conmigo cosas que te pasan con mi madre, que no soy yo". Una afirmación que la propia Esteban terminó por admitir con franqueza frente a las cámaras.