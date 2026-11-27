El último gran encuentro televisado de la campaña electoral antes de las elecciones generales del 29 de noviembre volvió a concentrar este jueves el interés de la audiencia frente al televisor, aunque con un cambio significativo en el liderazgo respecto a la semana anterior. La 1 de Televisión Española se coronó como la cadena favorita para seguir el debate a cuatro protagonizado por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. La emisión en el primer canal de la corporación pública congregó a una media de 3.345.000 espectadores y alcanzó un 23,1% de cuota de pantalla, imponiéndose con holgura al resto de ofertas generalistas.

Según los datos de Fifty5Blue recopilados por la consultora Barlovento Comunicación, el liderazgo de la cadena pública relegó a Antena 3 a la segunda posición durante la retransmisión del choque político, registrando la cadena principal de Atresmedia un 15,4% de share y un promedio de 2.233.000 televidentes. En el reparto del resto de la audiencia destaca el sólido comportamiento de Cuatro, que se consolidó como la tercera opción elegida por los espectadores con un notable 10,7% de cuota, superando ampliamente a su cadena hermana, Telecinco, que se conformó con la cuarta plaza al anotar un 6,2%.

Por detrás quedaron La Sexta, con un 5% de share, y La Séptima, que firmó un 4,8% en esta cita decisiva.

El encuentro, organizado por la Academia de la Televisión y moderado nuevamente por la presidenta de la institución, María Casado, se celebró en el plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group, en la localidad madrileña de Tres Cantos. La retransmisión se prolongó durante dos horas, entre las 22:00 y la medianoche, convirtiéndose en una cita más extensa que el cara a cara de la semana pasada y que el debate de los ocho portavoces parlamentarios emitido por RTVE el pasado lunes. Para dar cobertura al evento, las principales cadenas nacionales —TVE, Antena 3, La Sexta, Telecinco, Cuatro y La Séptima—, a excepción de La 2, junto a diversos canales autonómicos integrados en la FORTA, ofrecieron la señal en directo acompañada de amplios despliegues informativos previos y posteriores.

En la franja previa al inicio del debate, el liderazgo en número de espectadores recayó sobre Antena 3 gracias a un informativo especial conducido por Vicente Vallés, que reunió a 2.142.000 seguidores y un 15,1% de cuota. No obstante, RTVE logró una mayor cuota de pantalla con su programación especial La Gran Decisión, presentada por Pepa Bueno, que promedió 2.017.000 espectadores y un 18,6% de share en una cobertura maratoniana que arrancó a las 20:15 horas y se extendió hasta las dos de la madrugada. Ya en el tramo posterior a la medianoche, el análisis del encuentro tuvo un claro dominador en Cuatro con el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter, que pulverizó su propio techo de audiencia al marcar su máximo histórico con un 15,5% de cuota y reunir a una media de 970.000 espectadores.

En su dato global, el evento anota un total del 70.6% de share y 10.206.000 espectadores, una audiencia muy similar a la cosechada la semana pasada por el cara a cara.

Lejos de la audiencia del debate a dos

El trasvase de liderazgo hacia La 1 cobra especial relevancia al comparar los resultados de este jueves con los registrados exactamente siete días antes, el pasado 19 de noviembre, durante el único cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Aquel primer gran enfrentamiento bipartidista rompió la tendencia descendente de los debates electorales en España y detonó los audímetros al emitirse en simulcast a través de una veintena de cadenas. Mientras que en el debate a cuatro La 1 experimentó una fuerte subida hasta superar los 3,3 millones de seguidores, en el duelo a dos fue Antena 3 la que lideró la noche con 2.456.000 espectadores de media (2.461.000 según los primeros balances) y un 17,1% de cuota de pantalla, superando entonces a La 1, que ocupó el segundo puesto con 2.168.000 televidentes y un 15,1% de share.

En términos globales, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo dejó el listón en cifras históricas al congregar en la suma de todas las cadenas a 10.191.000 espectadores de media (10.152.000 según los primeros balances) y un 71% de cuota de pantalla, ganando más de cuatro millones de seguidores respecto al duelo que ambos protagonizaron hace tres años únicamente en Atresmedia, cuando cosecharon 5.910.000 espectadores y un 46,5% de share. Aquel registro situó el enfrentamiento del 19 de noviembre como el sexto debate más visto de la historia de la televisión en España y el segundo con mayor porcentaje de cuota, únicamente superado por el histórico encuentro emitido por Telecinco en 1993 entre Felipe González y José María Aznar.

Según los datos de la consultora Dos30' a partir de mediciones de Fifty5Blue, el cara a cara acumuló 15.985.000 espectadores únicos —el 33,6% de la población española conectó en algún momento— y alcanzó su minuto de oro a las 22:13 horas con 11.221.000 espectadores y un 72,5% de share. En aquel reparto por cadenas, tras el 17,1% de Antena 3 y el 15,1% de La 1, se situaron a mayor distancia Cuatro con un 8,9% y La 2 con un 8,5%, cadena que logró imponerse al 6,3% de Telecinco. Por detrás quedaron La Sexta con un 5,4%, La Séptima con un 5%, el canal 24h con un 1,6% y Canal Sur con un 1,1%. Asimismo, el análisis sociodemográfico reveló un seguimiento excepcional en casi todos los perfiles, destacando especialmente un 82,3% de cuota entre los jóvenes de 13 a 24 años, un 77,1% en las clases altas y un 71,1% entre los hombres, además de una fuerte acogida entre los espectadores madrileños, frente a registros más moderados entre los mayores de 65 años, las mujeres, las clases bajas y el público de Cataluña y el País Vasco.