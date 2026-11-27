La recta final de la campaña hacia las elecciones generales del domingo 29 de noviembre se ha visto sacudida por una intensa controversia generada a raíz del debate a cuatro celebrado anoche en televisión. La actriz Ester Expósito ha utilizado sus redes sociales para amplificar una interpretación descontextualizada del choque dialéctico entre el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, presentando la intervención del dirigente popular como una orden machista para hacer callar a su adversaria.

El enfrentamiento se produjo durante el bloque dedicado a los servicios públicos y la gestión de crisis. En ese tramo del encuentro, la exalcaldesa de Barcelona cuestionó la autoridad del Partido Popular para defender su capacidad de gestión mientras el expresidente valenciano Carlos Mazón continúa como diputado aforado tras la catástrofe de la DANA de octubre de 2024. "¿Cómo me puede hablar usted de buena gestión cuando el PP aún mantiene a Mazón con cargo público aforado, con más de 230 víctimas mortales?", interpeló Colau durante su turno.

La respuesta de Feijóo apuntó de inmediato a la actitud del Ejecutivo central y de sus socios durante la visita oficial a la zona cero de la riada en Valencia. "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita", replicó el candidato popular señalando a la representante de Frente Amplio mientras se llevaba el dedo índice a los labios.

Lejos de mandarla callar en medio del debate o de interrumpir su turno de palabra, el contexto completo de la frase evidencia que el líder del PP reprochaba a Colau haber permanecido en silencio ante la marcha del presidente del Gobierno de Paiporta y frente a la gestión de aquella emergencia.

A pesar de la claridad del mensaje, el corte aislado de las palabras de Feijóo comenzó a circular rápidamente como supuesto ejemplo de machismo político. A esta narrativa se ha sumado la actriz Ester Expósito, quien cuenta con una comunidad superior a los 20 millones de seguidores en Instagram, otorgando una enorme difusión al mensaje entre el público más joven.

A través de sus historias en la red social, la intérprete compartió una publicación en la que daba la vuelta al reproche del líder conservador para convertirlo en una consigna electoral: "Menos calladitas que nunca. A VOTAR todas el 29. Nos van a escuchar". Con estas palabras, Expósito vinculó directamente la expresión del debate con la defensa de los derechos de las mujeres y llamó a la movilización femenina de cara a las urnas de este domingo.

El aprovechamiento político tras el debate

La estrategia de presentar el episodio como un agravio machista fue impulsada desde el primer momento por la propia candidata de Frente Amplio. Nada más concluir el encuentro televisivo y llegar a la sede de su formación, Colau denunció la actitud de su rival ante sus simpatizantes: "Interrumpe y me manda callar. Yo le diría que calma". Asimismo, insistió en calificar el gesto como "un comportamiento claramente machista".

El entorno de la formación de izquierdas reforzó esta puesta en escena recibiendo a su candidata al ritmo de Callaíta, el conocido tema del artista puertorriqueño Bad Bunny, en un gesto cargado de ironía que buscaba fijar el relato de la noche. Posteriormente, la dirigente volvió a cargar contra el líder popular asegurando que "ayer el señor Feijóo se retrató solo" y advirtiendo que "las mujeres tendremos la última palabra y las mujeres iremos a votar en masa el próximo domingo. No vamos a estar calladitas".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo salió al paso de la manipulación nada más abandonar los estudios de televisión. Aunque afirmó que "si he molestado a alguien, por supuesto, lo retiro", zanjó de inmediato la sobreactuación de sus adversarios señalando que "ya está bien de hacer teatrillo". Más tarde, ante los militantes reunidos en la sede nacional del partido, el líder del PP denunció el intento de tergiversar sus palabras tras un debate que consideró desfavorable para la izquierda: "Tan mal les ha salido el debate que están intentando manipular, que vea toda la gente que han estado calladitos y calladitas todo este tiempo".