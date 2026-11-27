El debate a cuatro del jueves terminó en empate técnico entre Alberto Núñez Feijóo (PP) y Ada Colau (Frente Amplio), según el análisis publicado hoy por RepIndex.ai. Feijóo obtiene 62 puntos sobre 100 y Colau, 61; Pedro Sánchez (PSOE) queda tercero con 58 y Santiago Abascal (Vox), cuarto con 52.

RepIndex repitió el cálculo 3.000 veces variando los supuestos: Feijóo queda primero en el 56 % de los casos y Colau en el 36 %. Por bloques, Sánchez y Colau frente a Feijóo y Abascal, también hay empate. Feijóo se lleva el apartado que más pesa, el programa: es quien más propuestas puso sobre la mesa (45) y el más fiable con los datos, aunque dejó a medias cinco de las seis preguntas que recibió.

Colau lo iguala con la mejor nota en la forma de comunicar y en el rigor al responder, con menos propuestas (18) pero las mejor valoradas a ciegas. Sánchez es quien más concreta con cifras y plazos, pero dedicó 25 de sus 42 ideas a defender su gestión. Abascal se impone en la apertura y en el minuto final; sus ideas son las menos concretadas, es quien más descalificaciones lanzó (17) y dejó sin contestar dos de cuatro preguntas. De las 196 afirmaciones contrastadas con fuentes oficiales, 34 resultan engañosas o falsas: 12 de Abascal, 11 de Sánchez, 7 de Feijóo y 4 de Colau. Solo dos son falsas. Una es de Sánchez: que el PP fue condenado como organización criminal, cuando las sentencias le atribuyen responsabilidad civil. La otra es de Colau: que solo el 0,1 % de los extranjeros delinquió el año pasado, cuando la tasa oficial de condenados es del 1,5 %. Sánchez (101 ataques) y Feijóo (98) fueron los más combativos, y el cruce más repetido fue el de Feijóo contra Sánchez, con 72. Sánchez no atacó a Colau ni una sola vez; ella sí a él en ocho ocasiones, casi todas por la vivienda.

La sorpresa está en las ideas: Colau coincide con Feijóo tanto como con Sánchez, y hay 15 puntos en los que están de acuerdo tres o los cuatro candidatos, como subir el salario mínimo o invertir más en la red ferroviaria. El especial reconstruye la secuencia completa del momento más comentado de la noche, cotejada en dos grabaciones independientes. Colau calificó la expresión de machista en el plató y Feijóo negó esa lectura.

El 'lo retiro' no se pronunció en el debate: Feijóo lo dijo después, ante la prensa. "Un debate se suele contar por quién se llevó el titular. Nosotros medimos lo que queda cuando se apaga el plató: qué propuso cada uno, si era cierto y si respondió a lo que se le preguntaba. Y lo publicamos todo, datos y método, para que cualquiera pueda rehacer la cuenta", explicó Carlota Turci, cofundadora de RepIndex.ai. El análisis se ha realizado con inteligencia artificial sobre la grabación íntegra. Dos evaluadores independientes puntúan cada idea a ciegas, sin saber quién la dijo; las cifras se contrastan solo con fuentes oficiales, y los pesos y las reglas de empate se fijaron doce horas antes del debate. No es una encuesta ni mide intención de voto, y no ha sido encargado ni pagado por ningún partido.