La decisión del Consejo de Administración de RTVE de respaldar institucionalmente a Silvia Intxaurrondo tras la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un nuevo frente interno en la radiotelevisión pública. La sección sindical Solidaridad-RTVE ha difundido un contundente comunicado en el que califica de "bochornoso" que el órgano de dirección "convierta esta controversia en una defensa institucional sin exigir antes responsabilidades editoriales".

El apoyo del Consejo salió adelante este jueves con 10 votos a favor y cinco en contra. Sin embargo, el sindicato subraya un detalle que tilda de "insólito": la dirección comunicó a los trabajadores su respaldo a la periodista antes incluso de que concluyera formalmente la sesión celebrada durante la mañana.

A través de cinco puntos clave, Solidaridad-RTVE desmonta los argumentos de la cúpula de la Corporación y reclama explicaciones tanto por la línea editorial del programa matinal como por las condiciones salariales y legales de la presentadora.

Neutralidad frente a "impunidad editorial"

En el primer apartado de su escrito, titulado Informar no es decidir quién merece tener voz, la organización sindical recuerda el origen del expediente de la JEC. "El pasado 10 de noviembre, la presentadora cuestionó en La Hora de La 1 la conveniencia de entrevistar a representantes de Vox. La JEC aprecia una apariencia de posicionamiento contrario a esa candidatura. Aunque se tratase de una tertulia, la responsabilidad de quien dirige y presenta un espacio público no desaparece. El pluralismo no puede depender de las preferencias ideológicas de quien tiene un micrófono", advierte el texto.

En esta misma línea, el segundo epígrafe acusa a la dirección de errar en el diagnóstico del conflicto al considerar que "el Consejo confunde libertad de prensa con impunidad editorial". Aunque el sindicato reconoce que "defender la libertad de expresión y formular preguntas incómodas es legítimo", matiza que "eso no exime de las obligaciones de neutralidad y pluralismo, especialmente durante una campaña electoral". Para Solidaridad-RTVE, la postura oficial "elude el problema de fondo: el riesgo de sectarismo en la conducción de un programa de la televisión pública".

El comunicado también pone el acento en la vertiente económica y judicial que rodea a la presentadora, recordando el fallo judicial del pasado septiembre derivado de su litigio laboral contra la propia empresa pública. "La sentencia de septiembre reconoció a Intxaurrondo una remuneración cercana a 254.000 euros anuales", señala la sección sindical, que exige a la Corporación que "aclare el fallo, su coste y las diferencias retributivas respecto de la plantilla" tras conocerse la resolución del recurso de RTVE y la obligación de indemnizarla.

Asimismo, el cuarto punto cuestiona el blindaje legal anunciado por el Consejo bajo la premisa: "¿Defensa jurídica para todos o trato de favor?". Haciendo un paralelismo con las palabras que la propia Intxaurrondo pronunció en antena —cuando preguntó "¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?"—, Solidaridad-RTVE interpela directamente a la dirección: "¿Dispone cualquier trabajador de RTVE de idéntica cobertura?". El sindicato recuerda que "la apertura del expediente no equivale a una sanción firme" y exige "criterios públicos, objetivos y generales, así como información sobre el coste de esa defensa".

Cuatro exigencias para evitar la "confrontación partidista"

En el tramo final de su comunicado, la organización sindical traslada cuatro demandas concretas a la cúpula de la Corporación. En primer lugar, solicita una revisión independiente de las intervenciones televisivas que han motivado el expediente de la Junta Electoral Central, acompañada de una transparencia total sobre las retribuciones y complementos de puestos comparables dentro del ente público. Asimismo, reclama igualdad de trato en el acceso a la asistencia jurídica para todos los profesionales de la casa y pide garantías efectivas que aseguren la neutralidad y el pluralismo informativo durante las campañas electorales.

"RTVE es de todos. No de quienes pretenden patrimonializarla", sentencia Solidaridad-RTVE, reclamando una dirección que proteja la independencia de los trabajadores "sin convertir la Corporación en un instrumento de confrontación partidista" y abogando "por una RTVE pública, libre y plural".