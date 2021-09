Los nuggets son una opción de comida rápida y rica que no siempre es saludable por su alto contenido en grasa y azúcares, normalmente si son precocinados. Sin embargo, también pueden hacerse caseros de manera rápida y más saludable.

De hecho también son una forma de que los más pequeños, o simplemente aquellos que no les gusta el brócoli, coman algo de verdura ya que al mezclarla con el pollo no se nota prácticamente nada el sabor del brócoli. Toma nota de la receta que compartimos en Libertad Digital y no te arrepentirás de probarla.

Ingredientes:

300gr de contramuslo de pollo

375gr de brócoli

tres huevos de gallina

150gr de pan rallado

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es salpimentar el contramuslo ya deshuesado y sin piel, lo cortamos en trozos y lo trituramos, de momento todo en crudo, junto con la misma cantidad de brócoli ya cocinado al vapor o hervido.

A esta mezcla le añadimos los huevos y el pan rallado y mezclamos bien hasta que sea una masa manejable. Después formamos bolitas y aplastamos para darle la forma del nugget, si queremos que sean hamburguesas simplemente hay que coger más cantidad de masa antes de aplastar. Acto seguido freímos las bolas en aceite de oliva virgen extra a fuego medio para que el pollo se cocine bien y cuando estén bien dorados los sacamos a papel absorbente.

Un buen acompañamiento para esta comida es una salsa de yogur, muy sencilla de hacer. Tan solo hay que mezclar un yogur natural con especias al gusto, yo puse ajo en polvo, comino, hierbas provenzales y un poco de sal y pimienta.