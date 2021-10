Receta: crema de verduras

No a todo el mundo le gusta la verdura, bien sea por su sabor o por su textura y una buena manera de comer verduras es en un buen puré. Además calentito en otoño sirve también para entrar en calor. Dicho esto, un puré lo puedes hacer de lo que más te guste, de calabacín, de calabaza, de patata... de todos los vegetales que se te ocurran mezclados.

Hoy en Libertad Digital te damos una idea para que comas verdura de una manera sana y fácil. Tan solo debes escoger las verduras de temporada y juntarlas como te contamos a continuación, además si sobra lo puedes guardar para más días.

Ingredientes (para cuatro personas):

dos calabacines

cuatro zanahorias

un brócoli pequeño

dos puerros

dos patatas

media calabaza

dos pastillas de caldo

cuatro quesitos

aceite de oliva virgen extra

sal

agua

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es preparar cada uno de los vegetales, lavarlos, cortarlos y pelarlos. El caso del puerro es un poco especial porque hay que trocear la parte blanca y la verde se puede guardar para otra ocasión o desechar. Los trozos que cortemos deberán ser más o menos pequeños para que el tiempo de preparación sea algo menor.

Una vez tenemos troceados todos los ingredientes pondremos en una cazuela un poco de aceite para rehogar los puerros para que se reblandezcan un poco. Después añadimos el resto de vegetales y dejamos que también se rehoguen. Hay que tener en cuenta que hay que remover de vez en cuando para que no se nos peguen a la cazuela.

Después hay que añadir agua, aquí no hemos puesto cantidades porque es hasta que los vegetales queden bien cubiertos y dependerá en gran medida del tamaño de cazuela que se escoja para cocinar. Una vez tenemos el agua hirviendo hay que añadir las pastillas de caldo y un poco de sal. Consejo: es mejor no añadir demasiada agua al principio sino irla incorporando poco a poco si vemos que hace falta, para que no quede ni demasiado espesa ni demasiado aguada.

Bajamos la cazuela del fuego, añadimos los quesitos, rectificamos de sal y batimos con una batidora de mano hasta que esté todo integrado y quede con la consistencia de una crema.