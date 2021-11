Receta: garbanzos crujientes especiados

Puede que a muchos no les gusten los garbanzos, o no de la forma tradicional que suele ser en forma de cocido, pero seguramente no los han probado crujientes y con mucho sabor. Sin embargo, al hacerlos mezclados con las especias y crujientes adoptan una nueva condición.

Desde Libertad Digital nos hemos puesto innovadores y hemos sacado esta receta de garbanzos crujientes con especias que, como decimos, pueden comerse a modo snack mientras se ve una película, a modo picoteo durante el teletrabajo... en el momento que se quiera. Otra de las cosas geniales de la receta es que es rápida y súper sencilla de hacer, coge papel y bolígrafo y ponte manos a la obra.

Ingredientes:

un bote de garbanzos cocidos

una cucharadita de canela en polvo

una cucharadita de comino

una cucharadita de pimentón de la vera

una cucharadita de ajo en polvo

una cucharadita de curry

dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Preparación:

Posiblemente sea una de las recetas más sencillas ya que solamente tiene dos pasos, enjuagar bien los garbanzos y secarlos con un poco de papel de cocina.

Después se ponen todas las especias en un plato y se mezclan bien con los garbanzos, que queden bien impregnados de ellas.

Por último, se ponen en la bandeja del horno, si se tiene freidora de aire también se puede hacer ahí, y a 180ºC durante 30 minutos removiendo de vez en cuando quedan súper crujientes.

A la hora de comerlos es mejor dejarlos enfriar y comer viendo una película a modo palomitas o simplemente en un momento de hambre.