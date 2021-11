Receta: tarta de café

Un pedacito de tarta siempre es un buen postre o una merienda junto a un café pero no hace falta que nos quedemos con las típicas de chocolate o de queso, hay miles de variantes que seguramente no se han probado todavía. Si lo que más te gusta es la tarta y el café pero no te apetece por separado... atento a esta receta.

De hecho, hoy en Libertad Digital os traemos una combinación novedosa y con un toque especial. Versionamos el típico tiramisú italiano con una receta de tarta de café. Si tienes algún cumpleaños o celebración con amigos o familia cerca sin duda con este postre triunfarás y todos te pedirán la receta. Coge papel y bolígrafo y toma nota para la próxima reunión.

Ingredientes (para 10 personas):

25gr de cacao en polvo

150gr de galletas tipo maría

70gr de mantequilla

100ml de café expreso

100gr de azúcar glas

250gr de queso mascarpone

400ml de nata líquida para montar

siete hojas de gelatina neutra

100gr de chocolate

Preparación:

Como en casi cualquier tarta que lleva una base especial, debemos empezar por ella, por tanto, lo primero que debemos hacer es triturar las galletas hasta que queden en formato polvo, sin trozos grandes. Acto seguido fundimos la mantequilla en el microondas y la mezclamos con el cacao en polvo. El siguiente paso es mojar las galletas trituradas con la mantequilla para formar una mezcla pastosa. La mantequilla es a ojo, si se necesita más para que la galleta quede firmemente unida se puede añadir después.

A continuación, ponemos la masa de galletas en el fondo del molde escogido para nuestra tarta y repartimos bien mientras presionamos con el dorso de una cuchara para que quede firmemente pegada al fondo. Después lo metemos en la nevera para que se endurezca mientras seguimos haciendo la tarta.

El siguiente paso es poner a hidratar las hojas de gelatina neutra en agua fría. Mientras se hidratan vamos preparando el mousse de café. ¿Cómo lo hacemos? Mezclamos el café caliente, por lo que debe estar recién hecho, con la gelatina hidratada y previamente escurrida. Disolvemos bien y dejamos que se temple durante un par de minutos.

Antes de esto debemos tener sacado de la nevera el queso mascarpone para poder trabajar con él. Cuando tenemos la mezcla del café con la gelatina añadimos también el queso y mezclamos con intensidad para que no quede ningún grumo.

Después debemos montar la nata, por lo que debe estar muy fría para que quede mejor. Cuando la tenemos a medio montar añadimos el azúcar glas y seguimos batiendo hasta que esté bien firme.

Lo siguiente es añadir a la nata la crema de queso con el café y mezclar con movimientos envolventes, de abajo arriba y despacio para que la nata no pierda volumen. Cuando lo tenemos listo debemos echarlo en el molde definitivo encima de la base de galletas.

Dejamos durante un mínimo de cuatro horas en la nevera la tarta y ya estará lista para decorar y disfrutar. Una manera de decorarla, aunque esto es al gusto del consumidor, es fundiendo chocolate y echándolo por encima de la tarta.