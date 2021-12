Receta: pimientos rellenos de arroz, verduras y carne

No todos los días se tienen ganas de hacer platos muy elaborados y que lleven mucho tiempo en la cocina, por ello, hoy en Libertad Digital, tenemos una receta que se puede hacer en muy poco tiempo y además está rica y es saludable. Una manera diferente de comer algo de verdura a la que, además, le añades carbohidratos con el arroz.

Seguro que más de una vez habéis ido a casa de la abuela y ha puesto pimientos rellenos para comer o como entrante, pues ya no es necesario que esperéis a volver a su casa ya que los podéis hacer vosotros mismos de una manera sencilla. Esta receta de pimientos rellenos de arroz, verduras y carne es un plato completo con proteína y carbohidratos, lo necesario para el día a día. Coge papel y bolígrafo y prepárate para hacerla.

Ingredientes (para cuatro raciones):

200gr de preparado de carne picada de cerdo y vacuno

dos huevos de gallina

una cucharada de harina de trigo integral

un puñado de perejil

tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra

un yogur natural

un apio

un diente de ajo

pimienta negra molida

una cebolla dulce

una cucharadita de orégano

una cucharadita de pimentón de la vera

un tomate

70gr de arroz integral

una pizca de sal

una zanahoria

cuatro pimientos verdes

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es limpiar los pimientos y pincharlos por varios sitios con un tenedor. Después reservamos para más tarde.

A continuación picamos las verduras muy finas, excepto el ajo, por tanto serían la zanahoria, la cebolla y el apio, y las ponemos en una sartén con aceite y pochamos durante unos minutos.

Mientras tanto lavamos el arroz en un cuenco con agua muy fría para que suelte el almidón y lo echamos a la sartén. En ese momento añadimos también el pimentón, la misma cantidad de agua que de arroz, el tomate rallado, el ajo picado y lo dejamos reposar hasta que el líquido se elimine.

Una vez están solo con el aceite lo apartamos del fuego y añadimos la carne, la pimienta negra, el orégano y el perejil picado. Lo mezclamos todo bien.

Después rellenamos los pimientos, en mi caso he utilizado verdes porque le dan un toque especial al sabor pero pueden ser también rojos o amarillos, es importante no desbordar los pimientos sino dejar unos centímetros sin rellenar para que no se salga el relleno. Los bordes de los pimientos los sellaremos con un poco de harina integral para hacer de barrera y, a continuación, los colocamos en una bandeja alta para horno.

Por último, hay que echar 300ml de agua caliente en la sartén donde hemos hecho el relleno y removemos y después lo echamos sobre los pimientos. Cuando tenemos esto dejamos horneando el plato durante unos 45 minutos a 180ºC, cuando lleven la mitad de tiempo deberemos darles la vuelta.

Pasado este tiempo separamos los pimientos de jugo y colamos el jugo. Lo reservamos. A la vez, en un bol echamos el yogur, una cucharada de harina integral y los huevos. Batimos todo bien y añadimos un poco de sal.

Vamos añadiendo poco a poco el jugo de los pimientos mientras removemos y calentamos a fuego lento. Cuando haya espesado al gusto simplemente servimos por encima de los pimientos y a disfrutar.