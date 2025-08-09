Cae el sol en El Placer de Viajar y Carmelo Jordá y Kelu Robles nos proponen el episodio más nocturno – y un poco canalla – de la historia del podcast: una selección de diez lugares fantásticos para viajar y que tienen un encanto especial por la noche.

Destinos en los que vivir una noche más o menos loca, o al menos intensa, y también lugares en los que tener unas horas de una comunión especial con la naturaleza, pero todos imprescindibles.

Entre los segundos está el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, un lugar desde el que parece poder observarse buena parte del mundo y todo el cielo, como atestiguan los telescopios allí instalados.

Otro sitio perfecto para observar las estrellas está en el Alentejo portugues, en el entorno del lago Alqueva –el mayor lago artificial de Europa– y en una de las zonas con menos contaminación lumínica del continente.

Otro lugar que visitar por la noche – en este caso para contemplar desde allí el amanecer– son los Géisers del Tatio, en Chile, en los que la salida del sol provoca un momento completamente mágico.

También hay ciudades que por la noche nos muestran una cara diferente, más calmada e íntima, sin tantos turistas, como Mdina, en Malta, o la bellísima Brujas, en Bélgica, un hervidero de viajeros durante el día que se convierte en un tranquilo oasis al caer el sol.

O Burdeos, quizá todavía más bella iluminada por la noche, con la increíble Plaza de la Bolsa reflejándose en el Miroir d’eau y también muchas terrazas en las que los bordeleses salen a cenar y, por supuesto, beber vino.

El recorrido no puede dejar de visitar ciudades perfectas para divertirse, con una noche especial, como es el caso de Nueva Orleans, una de las urbes con más encanto de Estados Unidos y que también uno de los mejores lugares del mundo para disfrutar de la música en directo.

O Buenos Aires, la capital argentina que enloquece por la noche y ofrece un abanico infinito de locales fantásticos y sorprendentes en los que comer, probar una exquisita coctelería o, por supuesto, bailar.

Como también se baila –y de qué forma – en Tel Aviv, una de esas ciudades que nunca duerme, también con un panorama extraordinario de restaurantes y en la que cualquier noche de la semana puedes encontrar la diversión, muchas veces en su interminable playa.

Y, finalmente, por supuesto que el episodio pasa también por Madrid, una ciudad que lo tiene todo para ser uno de los mejores destinos nocturnos de Europa: bares, restaurantes, discotecas y, más que ninguna otra cosa, unas calles animadas y llenas de gente cuando en otros lugares hace horas que todo el mundo se ha ido a dormir.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.