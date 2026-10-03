Siete recetas otoñales para cocinar en días lluviosos

Llegado octubre y con el frío a la vuelta de la esquina, a menudo es más apetecible quedarse en casa y hacer hobbies o tareas en ella. Entre estas tareas o aficiones se encuentra la cocina para muchas personas y con los productos de temporada de otoño toca innovar en la cocina. Así que, ponerse el delantal y dar rienda suelta a la creatividad con estas recetas otoñales, que triunfan en cualquier paladar, es el próximo plan para una tarde lluviosa.

Cuando las temperaturas bajan y aparece esta época cozy, las redes se inundan de nuevas recetas que probar, y más aún con el surgimiento de la vida fitness. Aquí tienes algunas opciones para probar en casa juntando los sabores más clásicos, los platos más actuales y alguna bebida que otra fácil de preparar.

Los sabores clásicos actualizados

Crema de calabaza: una receta clásica del otoño, con sus productos de temporada clave y fácil y asequible de preparar incluso para los más vagos en la cocina. Necesitarás: calabaza, puerros, zanahorias, patatas, cebolla, caldo de verduras o agua, aceite de oliva y sal y pimienta. La preparación no supera los 35 minutos y es un plato rico en nutrientes y una forma de comer verdura sencilla para los más pequeños de la casa.

Cortar las verduras. Sofreírlas hasta ablandarlas. Verter el caldo de verduras o agua en la olla, sazonar y dejar hervir durante unos 25 minutos. Por último, solo queda batir y triturar para conseguir una crema fina. Además, puedes añadir queso crema para mayor cremosidad.

Crema de Calabaza. | Fuente: Pexels

Redondo de ternera con boniato: para experimentar algo más en la cocina otra opción sencilla pero más especial es el redondo de ternera con boniato, alimento también muy consumido en temporada de otoño. Necesitarás: 1 kg de carne de ternera, dos boniatos troceados sin piel, dos cebollas y dos dientes de ajo, 250 ml de vino tinto y 400 ml de caldo de carne, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y una hoja de laurel.

Sellar la carne en una olla grande por ambos lados. Sofreír el boniato en dados junto a la cebolla y los ajos. Reducir el alcohol durante unos minutos. Cocinar el redondo en olla rápida 25-30 min añadiendo el caldo de la carne. Hacer salsa de boniato después de sacar el redondo sin cortarlo de la olla, agrega las verduras y el boniato en una batidora y tritúralo a máxima potencia. Después se sirve cortando en rodajas finas el redondo y agregando la salsa.

Salmón con puerros, alcaparras y limón: una receta diferente para introducir el pescado en nuestra dieta habitual es este otoñal plato de salmón. Necesitarás: 4 lomos de salmón, un puerro grande cortado en rodajas pequeñas, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, una cucharada de alcaparras, un chorro de vino blanco, el zumo de medio limón y un poco de su ralladura y sal y pimienta al gusto.

Dorar y sellar el salmón vuelta y vuelta con la piel hacia abajo. Hacer la salsa sofriendo con mantequilla y aceite el puerro hasta que esté tierno. Añadir el zumo de limón y su ralladura y el chorro de vino blanco dejándolo que hierva para reducir el alcohol. Volver a poner el salmón en la sartén para que se termine de cocer y bañarlo con la salsa para que quede jugoso.

Para los más golosos

En cuanto a las recetas dulces, platos como los famosos cinnamon rolls son clásicos y sencillos de preparar.

Cinnamon rolls de calabaza: un plato dulce, otoñal, que aún podemos volver un poco más de este tiempo y más sano añadiendo calabaza a la receta. Para la masa se necesitan: 500 g de harina de fuerza, 200 g de puré, 80 ml de leche templada, 7 g de levadura seca o 20 g de levadura fresca, 60 g de mantequilla sin sal, 50 g de azúcar blanco o panela, 1 huevo, 1 cucharada de mezcla pumpkin spice: nuez moscada, canela y jengibre y una pizca de sal. Para el relleno: 40 g de mantequilla derretida, 80 g de azúcar moreno, 2 cucharadas de canela molida y una pizca de nuez moscada. Para el glaseado: 150 g de queso crema, 50 g de mantequilla blanda, 80 g de azúcar glass, 1 cucharada de leche o nata y una cucharadita de extracto de vainilla.

Mezclar la leche templada y la levadura seca con una cucharadita de azúcar y dejar reposar hasta que espume unos 5-10 min. Unir la harina, el resto del azúcar, las especias y la sal en un bol y mezclar junto con el puré de calabaza, la mezcla de levadura y el huevo. Incorporar la mantequilla blanda y amasar hasta conseguir una masa pegajosa. Formar una bola con la masa y tapar el bol dejándolo reposar aproximadamente una hora hasta que duplique su tamaño. Estirar en un rectángulo y rellenar sobre una superficie enharinada, para evitar que la masa quede pegada, pincelar la masa con mantequilla derretida y espolvorear azúcar moreno con la mezcla de canela. Enrollar la masa y cortar con un hilo formando unos 10-12 rollos. Colocar los rollos en una bandeja, tapar y dejar reposar para que vuelvan a crecer durante unos 40 minutos. Hornear a 180 grados durante unos 20-25 minutos. Por último, glasear con el preparado de queso crema y especias.

Bebidas calientes para días fríos

También puedes preparar bebidas y sorprender a tus invitados o familiares como el popular café pumpkin spice, el chocolate caliente o la moon milk, ideal si tienes problemas de sueño o insomnio.

Café Pumpkin Spice: la calabaza se cuela una vez más como protagonista de la bebida más otoñal para los amantes del café. Muy sencilla de preparar en casa. Ingredientes: 2 cucharadas de puré de calabaza asada, 1 cucharadita de especias pumpkin spice (nuez moscada, canela, jengibre y clavo molidos), 2 cucharadas de azúcar moreno o sirope de arce para endulzar, una taza de leche del gusto, una taza de café espresso, 1 cucharadita de extracto de vainilla (o al gusto) y nata montada para decorar.

Calentar la calabaza y las especias en un cazo a fuego medio y mezclarlo con el azúcar o sirope removiendo durante dos minutos para que los aromas de las especias se intensifiquen. Añadir la leche y vainilla y dejar calentar sin que llegue a hervir la mezcla. Retirar el cazo del fuego. Preparar el café. Verter la mezcla sobre el café y mezclar con suavidad. Servir y colocar nata y canela para decorar (opcional).

Café Pumpkin Spice. | Fuente: Pexels

Moon Milk: una bebida perfecta para quienes les cuesta conciliar el sueño. Ingredientes: 1 cucharadita de canela molida, 1 cucharadita de miel o sirope de arce como endulzante, ½ cucharadita de nuez moscada y la leche de preferencia.

Calentar en un cazo a fuego lento la leche sin dejar que hierva. Añadir la canela y la nuez moscada. Remover con unas varillas durante unos 3-5 minutos para que la leche coja sabor. Retirar del fuego y dejar templar unos minutos y añadir el endulzante elegido removiendo suavemente. Por último, verter en una taza y consumir antes de dormir.

Cacao de vainilla y moca: una forma diferente de tomar chocolate cuando se tiene el antojo de dulce. Ingredientes: 2 cucharaditas de cacao puro en polvo, 1 taza de espresso recién hecho, 1 cucharadita del endulzante de tu preferencia, 1 taza de leche, 1 cucharadita de extracto de vainilla y una pizca de sal.

En una taza añadir el cacao, la sal, el endulzante y verter el café caliente removiéndolo hasta que no queden grumos. Calentar la leche en un cazo o microondas junto a la vainilla a fuego medio. Verter la leche avainillada sobre el café con cacao y remover suavemente.

Ya no hay excusa para no innovar en la cocina con nuevos platos y aprovechando los sabores y alimentos más apetecibles de esta nueva estación.