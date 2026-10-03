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Siete recetas otoñales para cocinar en días lluviosos

Estas son algunas de las recetas favoritas en redes para probar en casa los días más lluviosos de este otoño.

Paula A. Domínguez
Estas son algunas de las recetas favoritas en redes para probar en casa los días más lluviosos de este otoño.
Rollitos de canela. | Pexels

Llegado octubre y con el frío a la vuelta de la esquina, a menudo es más apetecible quedarse en casa y hacer hobbies o tareas en ella. Entre estas tareas o aficiones se encuentra la cocina para muchas personas y con los productos de temporada de otoño toca innovar en la cocina. Así que, ponerse el delantal y dar rienda suelta a la creatividad con estas recetas otoñales, que triunfan en cualquier paladar, es el próximo plan para una tarde lluviosa.

Cuando las temperaturas bajan y aparece esta época cozy, las redes se inundan de nuevas recetas que probar, y más aún con el surgimiento de la vida fitness. Aquí tienes algunas opciones para probar en casa juntando los sabores más clásicos, los platos más actuales y alguna bebida que otra fácil de preparar.

Los sabores clásicos actualizados

Crema de calabaza: una receta clásica del otoño, con sus productos de temporada clave y fácil y asequible de preparar incluso para los más vagos en la cocina. Necesitarás: calabaza, puerros, zanahorias, patatas, cebolla, caldo de verduras o agua, aceite de oliva y sal y pimienta. La preparación no supera los 35 minutos y es un plato rico en nutrientes y una forma de comer verdura sencilla para los más pequeños de la casa.

  1. Cortar las verduras.
  2. Sofreírlas hasta ablandarlas.
  3. Verter el caldo de verduras o agua en la olla, sazonar y dejar hervir durante unos 25 minutos.
  4. Por último, solo queda batir y triturar para conseguir una crema fina. Además, puedes añadir queso crema para mayor cremosidad.
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Crema de Calabaza. | Fuente: Pexels

Redondo de ternera con boniato: para experimentar algo más en la cocina otra opción sencilla pero más especial es el redondo de ternera con boniato, alimento también muy consumido en temporada de otoño. Necesitarás: 1 kg de carne de ternera, dos boniatos troceados sin piel, dos cebollas y dos dientes de ajo, 250 ml de vino tinto y 400 ml de caldo de carne, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y una hoja de laurel.

  1. Sellar la carne en una olla grande por ambos lados.
  2. Sofreír el boniato en dados junto a la cebolla y los ajos.
  3. Reducir el alcohol durante unos minutos.
  4. Cocinar el redondo en olla rápida 25-30 min añadiendo el caldo de la carne.
  5. Hacer salsa de boniato después de sacar el redondo sin cortarlo de la olla, agrega las verduras y el boniato en una batidora y tritúralo a máxima potencia. Después se sirve cortando en rodajas finas el redondo y agregando la salsa.

Salmón con puerros, alcaparras y limón: una receta diferente para introducir el pescado en nuestra dieta habitual es este otoñal plato de salmón. Necesitarás: 4 lomos de salmón, un puerro grande cortado en rodajas pequeñas, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, una cucharada de alcaparras, un chorro de vino blanco, el zumo de medio limón y un poco de su ralladura y sal y pimienta al gusto.

  1. Dorar y sellar el salmón vuelta y vuelta con la piel hacia abajo.
  2. Hacer la salsa sofriendo con mantequilla y aceite el puerro hasta que esté tierno.
  3. Añadir el zumo de limón y su ralladura y el chorro de vino blanco dejándolo que hierva para reducir el alcohol.
  4. Volver a poner el salmón en la sartén para que se termine de cocer y bañarlo con la salsa para que quede jugoso.

Para los más golosos

En cuanto a las recetas dulces, platos como los famosos cinnamon rolls son clásicos y sencillos de preparar.

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Cinnamon rolls de calabaza: un plato dulce, otoñal, que aún podemos volver un poco más de este tiempo y más sano añadiendo calabaza a la receta. Para la masa se necesitan: 500 g de harina de fuerza, 200 g de puré, 80 ml de leche templada, 7 g de levadura seca o 20 g de levadura fresca, 60 g de mantequilla sin sal, 50 g de azúcar blanco o panela, 1 huevo, 1 cucharada de mezcla pumpkin spice: nuez moscada, canela y jengibre y una pizca de sal. Para el relleno: 40 g de mantequilla derretida, 80 g de azúcar moreno, 2 cucharadas de canela molida y una pizca de nuez moscada. Para el glaseado: 150 g de queso crema, 50 g de mantequilla blanda, 80 g de azúcar glass, 1 cucharada de leche o nata y una cucharadita de extracto de vainilla.

  1. Mezclar la leche templada y la levadura seca con una cucharadita de azúcar y dejar reposar hasta que espume unos 5-10 min.
  2. Unir la harina, el resto del azúcar, las especias y la sal en un bol y mezclar junto con el puré de calabaza, la mezcla de levadura y el huevo.
  3. Incorporar la mantequilla blanda y amasar hasta conseguir una masa pegajosa.
  4. Formar una bola con la masa y tapar el bol dejándolo reposar aproximadamente una hora hasta que duplique su tamaño.
  5. Estirar en un rectángulo y rellenar sobre una superficie enharinada, para evitar que la masa quede pegada, pincelar la masa con mantequilla derretida y espolvorear azúcar moreno con la mezcla de canela.
  6. Enrollar la masa y cortar con un hilo formando unos 10-12 rollos. Colocar los rollos en una bandeja, tapar y dejar reposar para que vuelvan a crecer durante unos 40 minutos.
  7. Hornear a 180 grados durante unos 20-25 minutos. Por último, glasear con el preparado de queso crema y especias.

Bebidas calientes para días fríos

También puedes preparar bebidas y sorprender a tus invitados o familiares como el popular café pumpkin spice, el chocolate caliente o la moon milk, ideal si tienes problemas de sueño o insomnio.

Café Pumpkin Spice: la calabaza se cuela una vez más como protagonista de la bebida más otoñal para los amantes del café. Muy sencilla de preparar en casa. Ingredientes: 2 cucharadas de puré de calabaza asada, 1 cucharadita de especias pumpkin spice (nuez moscada, canela, jengibre y clavo molidos), 2 cucharadas de azúcar moreno o sirope de arce para endulzar, una taza de leche del gusto, una taza de café espresso, 1 cucharadita de extracto de vainilla (o al gusto) y nata montada para decorar.

  1. Calentar la calabaza y las especias en un cazo a fuego medio y mezclarlo con el azúcar o sirope removiendo durante dos minutos para que los aromas de las especias se intensifiquen.
  2. Añadir la leche y vainilla y dejar calentar sin que llegue a hervir la mezcla.
  3. Retirar el cazo del fuego.
  4. Preparar el café.
  5. Verter la mezcla sobre el café y mezclar con suavidad.
  6. Servir y colocar nata y canela para decorar (opcional).
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Café Pumpkin Spice. | Fuente: Pexels

Moon Milk: una bebida perfecta para quienes les cuesta conciliar el sueño. Ingredientes: 1 cucharadita de canela molida, 1 cucharadita de miel o sirope de arce como endulzante, ½ cucharadita de nuez moscada y la leche de preferencia.

  1. Calentar en un cazo a fuego lento la leche sin dejar que hierva.
  2. Añadir la canela y la nuez moscada.
  3. Remover con unas varillas durante unos 3-5 minutos para que la leche coja sabor.
  4. Retirar del fuego y dejar templar unos minutos y añadir el endulzante elegido removiendo suavemente.
  5. Por último, verter en una taza y consumir antes de dormir.

Cacao de vainilla y moca: una forma diferente de tomar chocolate cuando se tiene el antojo de dulce. Ingredientes: 2 cucharaditas de cacao puro en polvo, 1 taza de espresso recién hecho, 1 cucharadita del endulzante de tu preferencia, 1 taza de leche, 1 cucharadita de extracto de vainilla y una pizca de sal.

  1. En una taza añadir el cacao, la sal, el endulzante y verter el café caliente removiéndolo hasta que no queden grumos.
  2. Calentar la leche en un cazo o microondas junto a la vainilla a fuego medio.
  3. Verter la leche avainillada sobre el café con cacao y remover suavemente.

Ya no hay excusa para no innovar en la cocina con nuevos platos y aprovechando los sabores y alimentos más apetecibles de esta nueva estación.

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