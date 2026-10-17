Cómo asar castañas en casa: horno, sartén y otros métodos

No hay nada más típico del otoño que ir por la calle y empezar a oler castañas asadas. Un dulce tradicional, típico y saludable que recuerda a esa sensación de familiaridad, hogar y comodidad.

Pero si quieres aprender a prepararlas en casa, hay opciones muy sencillas y fáciles para preparar las mejores castañas. Hay distintas formas de prepararlas, desde castañas al microondas, al horno, en la airfryer o en la sartén. Cada cocción deja un resultado diferente que depende más de los gustos personales.

Lo primero es seleccionar unas castañas buenas, las mejores son las gallegas, pero, si no, valdrá con que sean grandes y con que la piel brille y no tengan manchas.

Primero hay que lavarlas y secarlas bien, después se les hace un pequeño corte transversal o en cruz para evitar que estallen al calentarlas. Si tienen agujero, lo mejor es descartarlas porque eso significa que tienen gusano u otros insectos dentro.

Después de ser cocinadas hay que pelarlas y, es posible, aunque hayamos descartado ya previamente, que tengan algún gusano más, por ello se aconseja mirarlo antes de comer.

Cómo asarlas al horno

Es la opción más habitual al hacerlas en casa.

Después de los pasos que ya hemos mencionado antes, las colocaremos en una bandeja de horno, horneamos a 200 grados durante unos 30 min —dependiendo de la temperatura de cada horno—. Para asegurar que se calientan por todos los lados, hay que ir moviéndolas cada 5 minutos aproximadamente.

Castañas asadas | Fuente: Pexels

Para hacerlas en la sartén

Los pasos previos, pero esta vez colocándolas en una sartén a fuego medio-alto, meneando de vez en cuando la sartén hasta que estén tostadas. Para conservar más el calor pueden ponerse en un cono de papel de periódico o material similar.

Otros métodos

Algunas personas prefieren simplificar aún más los pasos y optan por hacerlas en el microondas, lo malo de esta opción es que se ablandan bastante perdiendo ese punto crujiente. Se ponen en un recipiente a máxima temperatura durante dos minutos.

También hay recetas para hacerlas en la airfryer, pero al igual que con el microondas no quedan igual que con métodos más tradicionales.