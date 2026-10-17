Cómo hacer mermeladas y compotas con las mejores frutas de la época

Los postres y las recetas otoñales también tienen sus sabores característicos, en ocasiones, gracias a recetas de compotas y mermeladas caseras con las frutas de la época.

Seguro que, si piensas en mermeladas, se te vienen a la mente tartas de mermelada, tostadas o combinaciones de platos salados con ese toque dulce afrutado, todo ello en un ambiente cálido, otoñal.

Las películas y programas de televisión han generado esas ideas en nuestro imaginario colectivo y debido al frío nos empleamos a fondo en probar nuevas recetas o poner a prueba nuestras dotes culinarias.

No solo se trata de cocina, también es un método de conservación muy antiguo con el que degustar nuestras frutas favoritas durante todo el año.

Mermelada de manzana con canela

Una mezcla clásica de esta estación que puede servirnos de relleno para recetas como crepes, bizcochos etc. También se le puede agregar ralladura de jengibre para potenciar ese sabor con cierto picante y dulce.

Ingredientes:

3 manzanas

250 gr de azúcar blanco

Zumo de 1/2 limón

1 rama de canela

Receta de mermelada:

Pelar las manzanas y trocearlas. Exprimir limón y colar el zumo para retirar las semillas. Cocinar a fuego lento durante 40-60 min la manzana, con el zumo, el jengibre y la canela. Triturar la mezcla, al enfriar la mezcla queda más espesa.

Mermelada de granada

Otra fruta clásica de las últimas cosechas de verano que dan paso al otoño. Esta mermelada suele usarse para acompañar carnes y quesos entre otras recetas por su toque dulce y ácido.

Ingredientes:

Granadas

500 gr de azúcar

1 cáscara de limón

1 cucharada de canela

Agua

Pasos a seguir:

Desgranar la granada y pasarla a una cazuela con agua. Cocinar 20 min a fuego lento. Triturar la mezcla. Agregar a la cazuela el puré, el azúcar, la cáscara de limón y canela. Cocinar a fuego medio sin dejar de remover. Pasar a botes de cristal y enfriar.

Mermeladas sin azúcar

Si quieres seguir disfrutando de estas conservas pero de manera más saludable también hay opciones para este otoño, sigue los pasos de la preparación habitual pero evita los azúcares añadidos.

Mermelada de calabaza y naranja

La verdura estrella del otoño también puede sumarse a las recetas de mermeladas. Combinada con el sabor cítrico de la naranja es una mezcla única a la que recurrir en otoño.

Esta receta además es la receta perfecta para quienes buscan una mermelada más sana y sin azúcares añadidos. Puedes combinarla con frutos secos, quesos o postres. El proceso es el mismo que en las anteriores—sin el azúcar—y se le puede agregar alguna especia como la canela si se quiere potenciar aún más el sabor.

Mermelada de higos

Una de las frutas más consumidas en esta época del año, gracias a que es una fruta bastante dulce no es necesario añadir mucho azúcar. Debido a la textura de la propia fruta, la mermelada que obtengamos será más densa y de aroma fuerte. A esta mermelada se le puede añadir canela para potenciar su sabor.

Compota clásica para el otoño

Compota de Otoño | Fuente: Pexels.

Y si las mermeladas se te quedan cortas, puedes mezclar los sabores más populares del otoño en una receta de compota, ideal si prefieres una opción más caliente o las frutas más enteras.

Ingredientes:

2 peras

2 manzanas

3 ciruelas

50 g de azúcar

Canela en polvo

300 ml de agua

25 gr de almendras

Paso a paso:

Pelar las frutas, eliminando huesos y semillas, después de lavarlas. Poner toda la fruta en una cacerola, espolvorear con azúcar y añadir la canela a gusto personal. Mojar todo con agua. Cocinar a fuego lento, sin dejar de remover durante 30 min. Mientras picar las almendras (o frutos secos del gusto) y añadir al final de la cocción. Servir fría o tibia.

Estas son las recetas más clásicas y sencillas para aprovechar las frutas de temporada y practicar las conservas.