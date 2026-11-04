Frutas y verduras de noviembre: qué consumir y como conservarlas

Empieza un nuevo mes y con él llegan nuevos alimentos que introducir en nuestra dieta y plantear nuevas recetas. Las frutas y verduras de noviembre en España cuentan con una amplia variedad. Es importante que sean de cultivo nacional o de temporada en España ya que esto ayudará, no solo a la calidad del propio alimento, sino también a la conservación y preservación de estos.

Frutas

Los cítricos encuentran su mejor cosecha en esta época, mandarinas, naranjas, limones y pomelos, altos en magnesio y calcio entre otros nutrientes como la vitamina C, son las frutas más habituales para este mes y esta época en la que llega el frío. Entre las recetas sencillas en las que incluir estos elementos:

Ensalada de invierno . Una base de espinacas, mandarinas, nueces y queso fresco hará el acompañamiento perfecto para una comida o cena.

. Una base de espinacas, mandarinas, nueces y queso fresco hará el acompañamiento perfecto para una comida o cena. Salmón con salsa de pomelo y lima. La fuente perfecta de nutrientes con un plato sencillo en el que solo necesitarás lomos de salmón, pomelo, mantequilla y la verdura de acompañamiento de tu preferencia.

Pero no solo los cítricos se convierten en protagonistas de las frutas este mes, las peras, la manzana, el mango o la granada comparten el puesto por las frutas más consumidas en esta época.

Tostas de pera, queso y nueces. Con tan solo unas rebanadas de pan tostado, peras y queso, acompañadas de nueces troceadas, crearás el aperitivo o snack saludable más sencillo con alimentos de temporada.

Verduras

Las verduras siguen la variante típica de los meses de otoño como octubre, verduras como las espinacas, acelgas y escarola conviven con la coliflor y el brócoli, rico en nutrientes como vitaminas C, K, B9 y A, potasio y fibra, que predomina este mes. A esto se le suman raíces y tubérculos como la remolacha, los rabanitos y la zanahoria o también las setas que se han ido recolectando en el mes anterior.

Ensalada templada de brócoli y garbanzos . Una opción diferente para comer brócoli y legumbres, salteándolos con especias, pimiento rojo, ajo y jugo de limón, que te hará no querer repetir en ensaladas aburridas .

. Una opción diferente para comer brócoli y legumbres, salteándolos con especias, pimiento rojo, ajo y jugo de limón, que te hará . Pasta o gnocchis con salsa de remolacha. Para los más pequeños, es una forma de hacer que este tipo de tubérculos, muy ricos en vitaminas, magnesio y potasio, sean más apetecibles y divertidos de comer. Solo se necesita la pasta de preferencia (o gnocchis), remolacha cocida, queso ricota, menta fresca y aceite de oliva.

La variedad de frutas y verduras no se corresponde únicamente a las épocas de mayor cosecha sino a las condiciones climáticas de cada entorno y las características de los alimentos para persistir a cambios de temperatura. Por ello, conocer qué alimentos debemos consumir según dónde vivimos y en qué estación estemos, contribuye a la mayor absorción de nutrientes y a la industria agroalimentaria de nuestro país a su vez. En esta época, propensa a desatar catarros y resfriados, estos alimentos ayudan además a mantener las defensas altas y también a nuestra mayor adaptación metabólica con el cambio de temperatura.

Métodos de conserva

Aprovechar el frío para la conserva de alimentos es un método clásico de conservación. Pero saber otros rasgos de los alimentos que consumimos puede ayudarnos a preservarlos.

Algunas frutas como las manzanas y las peras sueltan un gas llamado etileno, por lo que conviene separar estas frutas de otras y verduras que sean sensibles a este gas como el brócoli y la coliflor, zanahorias, patatas, aguacates y uvas.

Para algunas frutas como el plátano, que suele deteriorarse con mayor facilidad, puede mejorarse su conserva envolviendo el tallo en papel de aluminio. Y si no se vive en un lugar muy húmedo es preferible que se conserven a temperatura ambiente en lugar de lugares demasiado fríos.