Las croquetas son uno de los platos más queridos de la gastronomía española. Pocas elaboraciones consiguen tanto éxito con ingredientes tan sencillos. Sin embargo, aunque forman parte del recetario tradicional de muchos hogares, conseguir que queden perfectas tiene su dificultad. Una masa demasiado líquida, una bechamel con grumos o un rebozado que se rompe durante la fritura pueden arruinar el resultado.

La clave está en cuidar cada detalle. Desde la elección de los ingredientes hasta la temperatura del aceite, existen pequeños trucos que marcan la diferencia entre unas croquetas corrientes y otras especialmente cremosas por dentro y crujientes por fuera.

El chef José Andrés, en uno de los episodios de su antiguo programa Vamos a cocinar con José Andrés, de RTVE, mostró algunos de estos secretos al preparar unas croquetas de merluza. Sus consejos permiten descubrir qué aspectos hay que tener en cuenta para mejorar esta elaboración clásica, independientemente del relleno que se elija.

Elegir ingredientes de calidad sin gastar demasiado

Uno de los primeros consejos para conseguir unas buenas croquetas es prestar atención a la materia prima. No siempre es necesario recurrir a los ingredientes más caros para obtener un resultado excelente.

José Andrés, por ejemplo, apuesta por utilizar una merluza económica, pero de calidad, como la chilena. También recomienda comprarla en la pescadería y aprovechar las espinas y la piel para preparar un caldo casero.

Este aprovechamiento permite conseguir una elaboración más sabrosa sin incrementar demasiado el presupuesto. Además, demuestra que el sabor de unas buenas croquetas no depende únicamente del ingrediente principal, sino también de los pequeños detalles que se incorporan a la masa.

Lo siguiente más importante es conocer el secreto de unas croquetas realmente cremosas… La textura es probablemente uno de los aspectos que más se valoran en unas croquetas. El objetivo es conseguir un interior suave y cremoso, pero con suficiente consistencia para poder manipularlo y freírlo sin problemas.

Para lograrlo, uno de los trucos más interesantes consiste en no utilizar exclusivamente leche para preparar la bechamel. José Andrés combina 500 mililitros de leche entera con 250 mililitros de nata líquida y 250 mililitros de caldo casero de pescado.

Esta mezcla aporta untuosidad y potencia el sabor de la masa. Es una alternativa interesante para quienes buscan unas croquetas más cremosas y con un relleno que tenga personalidad.

Respetar las proporciones de la bechamel

Otro de los grandes secretos está en encontrar el equilibrio entre la harina, la mantequilla y los líquidos. Una bechamel demasiado espesa puede dar lugar a unas croquetas pesadas, mientras que una masa excesivamente líquida dificultará el rebozado y aumentará el riesgo de que se rompan durante la fritura.

El chef recomienda utilizar un roux de 160 gramos de mantequilla y 160 gramos de harina por cada litro de líquido. Ambos ingredientes deben cocinarse juntos durante unos cuatro o cinco minutos antes de incorporar la parte líquida.

Este paso es fundamental para eliminar el sabor a harina cruda y conseguir una base homogénea. También conviene calentar previamente los líquidos y añadirlos mientras se remueve con energía, evitando así la formación de grumos.

No incorporar el relleno con demasiada humedad

Uno de los errores que pueden estropear unas croquetas es añadir el ingrediente principal sin escurrirlo correctamente. En el caso de las croquetas de pescado, José Andrés insiste en que la merluza debe estar bien escurrida antes de incorporarla a la bechamel. De lo contrario, el exceso de líquido puede alterar las proporciones de la masa y hacer que pierda consistencia.

Es un consejo que también resulta útil con otros rellenos, especialmente cuando se utilizan ingredientes que desprenden agua durante la cocción. Controlar la humedad es esencial para conseguir una masa manejable y evitar problemas posteriores.

Trabajar bien la masa antes de dejarla enfriar

La paciencia es otro ingrediente imprescindible. No basta con mezclar la bechamel y el relleno: hay que cocinar y trabajar la masa hasta que alcance el punto adecuado.

Una de las señales que indican que está lista es que comienza a despegarse de las paredes y del fondo de la cazuela al removerla con una espátula.

Después llega otro paso fundamental: dejarla enfriar completamente. Una masa que no ha reposado lo suficiente resulta mucho más difícil de manipular y puede complicar el proceso de dar forma y rebozar las croquetas.

De hecho, el aclamado chef da un truco para ahorrar tiempo al darles forma. Dar forma a cada croqueta puede ser una de las tareas más entretenidas de esta elaboración. Para evitarlo, José Andrés propone un método mucho más práctico.

En lugar de trabajar cada porción individualmente, recomienda extender la masa en una bandeja amplia y dejarla enfriar hasta que quede compacta. Una vez fría, se desmolda entera y se corta con un cuchillo en pequeños cubos.

Estas porciones pueden rebozarse directamente, sin necesidad de moldearlas una a una. El propio chef explica que es un sistema que "te va a hacer la vida mucho más fácil". Quienes prefieran la forma tradicional también pueden utilizar esta misma masa para elaborar las clásicas croquetas alargadas, ya que su consistencia permite manipularla con facilidad.

Conseguir un rebozado crujiente sin que las croquetas se rompan

El exterior es tan importante como el interior. Una buena croqueta debe tener una cobertura dorada y crujiente que contraste con la cremosidad de la masa.

Para conseguirlo, se recomienda utilizar el rebozado clásico de harina, huevo batido y pan rallado. Otra alternativa es el panko japonés, que proporciona una textura más irregular y crujiente.

También es importante que las croquetas estén bien frías antes de pasar por el rebozado y que la cobertura quede uniforme, sin zonas descubiertas por las que pueda escaparse la masa.

El último gran consejo está relacionado con la fritura. El aceite debe mantenerse alrededor de los 180 grados para que las croquetas se doren correctamente sin absorber demasiada grasa.

Si está demasiado frío, el rebozado puede empaparse y las piezas llegar a romperse. Por el contrario, si alcanza una temperatura excesiva, la superficie se quemará antes de que el interior se caliente adecuadamente.

Lo recomendable es freír en tandas pequeñas, controlar la temperatura con un termómetro de cocina y evitar que el aceite llegue a humear.

En definitiva, conseguir unas buenas croquetas no depende de un único ingrediente ni de una técnica complicada. La calidad de los productos, las proporciones de la bechamel, el control de la humedad, el enfriamiento de la masa y una fritura adecuada son los factores que realmente marcan la diferencia. Pequeños trucos que permiten mejorar uno de los platos más tradicionales y apreciados de la cocina española.