Los 5 mejores destinos de España para viajar esta primavera

Aunque el mundo se antoja un tanto extenso y solemos mirar hacia el exterior cuando de viajes se trata, lo cierto es que en España siempre hay lugares que acaban por sorprender.

No es de extrañar, de hecho, que el turismo sea uno de los pilares claves de la economía del país. Para todos aquellos que aún no se hayan parado a pensar en dónde viajar en primavera sin tener que ir muy lejos he aquí una lista de los 5 mejores destinos donde viajar en mayo. Además, gracias a la app de eDreams en tu móvil tanto los desplazamientos como el hospedaje son dos problemas menos porque con ella todo se puede reservar de una manera fácil y cómoda.

1. Valle del Jerte (Extremadura). Para quienes aún no sepan de qué estamos hablando lo más recomendable es buscar por este lugar y poner palabras clave como 'cerezo en flor'. Sólo así uno puede hacerse una idea del espectacular paisaje que tendrá ante sus ojos cuando lo visite y, aún así, nada comparable con el poder vivirlo en primera persona. Este es uno de los lugares que hay que visitar ya mismo puesto que el manto blanco de estas características flores suele durar tan sólo unos días.

2. Las Merindades (Burgos). En realidad por todo Burgos se pueden descubrir rincones con encanto pero durante el invierno las temperaturas lo ponen muy difícil para que el viajero pueda, de verdad, disfrutar y ahora, con la llegada de la primavera todo es, sencillamente, un deleite. En la zona de Las Merindades lo que espera es la naturaleza más pura con montañas que ofrecen un aire limpio, cascadas y pantanos. Los más valientes se podrán bañar en el río y quienes no se vean capaces de ello (pues el agua aún estará fría) siempre pueden admirar sus saltos de agua con hasta 12 metros de altura. Por supuesto, también es una zona espectacular para hacer senderismo y tomarse las vacaciones como un turismo diferente y más activo.

3. Las Bardenas Reales (Navarra). Algo sorprendente de este lugar es que es semidesértico. Aunque durante todo el año es espectacular, en primavera se pueden realizar numerosas rutas tratando de localizar a algunos animales preciosos y en peligro de extinción, como es el caso del búho real.

4. Córdoba. Sí, mayo es un mes especial para esta ciudad ya que es cuando tienen lugar algunas de las fiestas más conocidas y esto hace que, por supuesto, luzca sus mejores galas. Quienes tengan la suerte de estar por allí en ese mes podrán contemplar su famoso Festival de Patios adornados con bellas flores. También se pueden contemplar preciosas carrozas y, por supuesto, asistir a la Feria de Córdoba donde el rebujito, el flamenco y el olor a azahar en el ambiente son los protagonistas.

5. Madrid. La capital pone el broche final a esta lista y es que en mayo es cuando se celebra en Madrid San Isidro, una fiesta en la que se homenajea al patrón, se visten los trajes típicos y, por supuesto, se deja patente la hospitalidad de los madrileños. Para que la fiesta sea aún más destacada a quienes vayan a la capital les esperan multitud de actividades gratuitas en forma de pasacalles, ópera cómica y conciertos gratuitos en lugares tan destacados como la Puerta del Ángel o el Templo de Debod.