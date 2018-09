Los mejores planes para disfrutar del otoño en Estados Unidos

Septiembre ha llegado a nuestras vidas y con él, el fin de las vacaciones para muchas personas. Atrás dejamos el hecho de desconectar de la rutina por completo para dar pie al hecho de tener que trabajar y/o estudiar. La resignación es lo que ayuda a llevarlo mejor, pero no es lo único. Está demostrado que lo mejor para recuperar las ganas de retomar la rutina es planificar otra escapada. No importa si es dentro de 2 semanas, 2 meses o 4, lo interesante es marcar en tu calendario un viaje. De esta forma, te motivarás y podrás rendir con mayor ilusión. Una vez escogido el período, es importante destacar el destino. ¿Qué mejor lugar para perderse que los Estados Unidos? Se trata de un país con un sinfín de posibilidades, solo tienes que elegir tu destino, comprar los billetes y no olvidarte de tramitar la autorización de viaje ESTA EEUU . Una vez realizada, es le momento de pensar en planes. Si deseas conocer los lugares que puedes visitar allí en esta época del año, presta atención a este artículo.

¿Qué fechas señaladas hay en Otoño en Estados Unidos?

Por si lo desconocías, el otoño en Estados Unidos empieza el fin de semana del día del Trabajo, es decir, el que sirve de antesala al primer lunes de septiembre. Se trata de una forma de aprovechar los últimos 3 días antes de incorporarse a la rutina. En esta época, es común observar cómo los amigos y familiares, se desplazan hacia los parques para poder comer en compañía.

Otoño en Estados Unidos, es sinónimo de que es una época placentera. Si decides acudir a los estados que se encuentran más al norte, podrás disfrutar de unos días ligeramente cálidos, pero con la comodidad de poder dormir plácidamente gracias a sus noches poco calurosas. Poder observar la llegada del otoño a Central Park es maravilloso, ya que se puede contemplar el contraste de los distintos colores de las hojas del otoño. Seguro que decides sacar tu smartphone para captar alguno de esos momentos y compartirlo en tus redes sociales.

En cambio, si acudes a la costa sur del Atlántico, podrás ser víctima de tormentas bastante alarmantes, es decir, huracanes. Independientemente de la zona que elijas y dejando a un lado el clima, es importante tener en cuenta cuáles son las fechas destacadas en el país americano, para poder disfrutar de ellas. Al margen del Día del Trabajador, existen otras fechas muy populares para poder vivirlas. Una de ellas es la del día de Halloween, que se celebra el 31 de octubre y que se ha convertido en una auténtica locura en las ciudades del país.

Al margen de cómo se vive aquí en España, allí es una fiesta multitudinaria. Los más pequeños del país se disfrazan con divertidos trajes para visitar las casas del vecindario y recibir caramelos o dulces. Los balcones y casas de las personas que viven allí, realizan decoraciones con distintos elementos terroríficos como fantasmas, calabazas o esqueletos. El día de antes, es común observar un desfile de niños y otros no tan pequeños luciendo sus disfraces. Asimismo, se otorgan premios al mejor disfraz. Si deseas ver este desfile, es mejor que te decantes por las ciudades de Nueva York o San Francisco, puesto que la originalidad es el punto fuerte.

Por otro lado, se puede disfrutar del día de Acción de Gracias, que se celebra el tercer jueves del mes de noviembre. Este día, es celebrado de manera multitudinaria y el pavo suele ser el plato estrella. Sin embargo, no es el único plato típico de esta festividad, puesto que el pastel de calabaza o la salsa cranberries también tienen un importante papel en este día. Tradicionalmente, marca el final del otoño, dando pie al hecho de empezar a comprar los regalos de Navidad.

A pesar de que la época de Navidad se celebre en invierno, es posible observar a finales de noviembre cómo las calles y los comercios se invaden del espíritu navideño. En las ciudades de Estados Unidos, la Navidad es otra historia, puesto que engalanan de forma muy decorativa y original cada elemento, dejando con la boca abierta a quienes lo observan.

Sin embargo, para visitar Estados Unidos, no es necesario esperar a estas fechas en caso de que nos sea un inconveniente ausentarse esos días. Se trata de un país muy rico, con altísimas posibilidades para visitar lugares y descubrir de qué forma se vive allí. Hablar de este país, es sinónimo de hacerlo de otro mundo, por lo que no basta con verlo en las películas o leer sobre ello, hay que vivirlo. Por esa razón, reserva los días del calendario que tengas posibilidad de realizar la escapada, compra tus billetes, tramita tu ESTA EEUU y empieza a hacer tu maleta y consultar los sitios que podrás visitar en alguna de sus ciudades. Estamos seguros de que te encantará y volverás.