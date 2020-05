En una época en la que estamos esperando como agua de mayo la vacuna contra el coronavirus siguen llegando avances en otro tipo de enfermedades, que obviamente no son perder el cabello. Y decimos enfermedad, ya que la alopecia está considerada así por la medicina por más que la gente de a pie no le dé esa categoría.

La alopecia un problema médico muy frecuente, afecta a más del 60% de hombres y a un 40% de las mujeres a lo largo de su vida, estadísticas que, como decimos van en aumento debido al estilo de vida que llevamos y no debe de considerarse una patología solamente estética.

Y es la empresa Redenhair, puntera en la lucha contra la alopecia, quien lo ha hecho posible. Un estudio concluye que el Redensyl, uno de los 35 súper activos que lleva el Hair Regenerator Serum Forte de Redenhair, es un 90% más potente que el mítico Minoxidil, hasta ahora el único remedio que daban los médicos para luchar contra la calvicie. Con una diferencia básica: Redenhair es apto tanto para hombres como para mujeres.

Es bien sabido que el Minoxidil no es recomendable para mujeres por sus efectos secundarios. Pero esto no ocurre con Redenhair, que es igual de potente tanto en hombres como mujeres y sin efectos secundarios de ningún tipo ni aparición de vello en ninguna otra parte del cuerpo más que en la cabeza. Eso sí, los expertos recomiendan utilizar el tratamiento completo de Redenhair: las pastillas que trabajan por dentro de nuestro organismo (algo básico) y el serum forte por vía tópica. Es muy importante reseñar que en el caso de las pastillas siempre se han de tomar con el estómago lleno, y nunca las dos de golpe debido a lo potentes que son y a la cantidad de activos que tienen (hasta 35 distintos, más que ninguna otra). Es lo que consigue que sea tan efectivo no sólo en la lucha contra la alopecia sino en la recuperación del pelo perdido.

Los expertos aseguran que en el caso de las mujeres la recuperación del cabello se ha demostrado más rápida que en el caso de los hombres pero que recordemos que al tratarse de una enfermedad, si se interrumpe el tratamiento la alopecia volverá con mayor fuerza, así que no es bueno interrumpirlo por más de un mes. No es preciso descansar del tratamiento, pero para asegurar el mantenimiento de los resultados recomiendan hacer un pequeño descanso (1 semana) cada 3 meses de uso.

Muy importante: la acción conjunta tanto de las pastillas como del Serum debería ser obligatoria en personas que se hayan hecho un trasplante capilar (o ya se lo hayan hecho) ya que por más que se hagan un transplante la alopecia sigue su curso y así evitarán que se vuelva a caer, se note el pelo trasplantado y pierdan el que aún tienen sano.

Todos estos avances han sido demostrados por estudios clínicos realizados por una empresa externa a la propia marca, demostrando que Redenhair es el único tratamiento efectivo:

100% de los voluntarios tanto masculinos como femeninos afirmaron que el tratamiento es altamente efectivo y eficaz.

