Paco Roncero: "La desinformación del Gobierno está matando a mi gremio"

Paco Roncero es, sin lugar a dudas, uno de los restauradores que más prestigio tiene dentro y fuera de nuestras fronteras. Por su negocio en El Casino de Madrid han pasado todo tipo de personalidades del de todos los ámbitos, al igual que el tiene en Ibiza, Sublimotion, que se ha convertido en todo un referente en la isla. Como es natural, debido a la tremenda situación por la que se está pasando con el tema del coronavirus, el sector hostelero también se ha visto muy afectado.

"Estoy muy preocupado por todo lo que conlleva esta situación. Afortunadamente en mi familia por ahora no ha habido víctimas, pero sí trabajadores de El Casino, y la verdad es que siente una gran pena. En estos momentos tan delicados lo que estoy haciendo es hablar con otros cocineros. Hay mucha desinformación, este Gobierno no se está parando en mi gremio, que es tan importante, el de la hostelería. Habría que tomar medidas para ver la forma de ver cómo abrimos y pensar en un futuro, no a medio plazo. El turismo gastronómico es muy importante, y no lo están valorando. Dedico una gran parte de mi tiempo al trabajo, pertenezco al grupo de NH Hoteles y tenemos reuniones, para afrontar el futuro, y planificar estrategias de negocios. El equipo comercial está trabajando, para avanzar en lo que pueda ser el futuro". Así lo explicó.

Paco Roncero y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Aparte de su trabajo, ahora tiene más tiempo para disfrutar de su entorno. "Cocino mucho en casa, todo tradicional y casero. Hay días que me levanto a las 7, hago tantas cosas que se lo envío a amigos. Este confinamiento me permite para estudiar nuevos platos, y hacer fotografía que me fascina. Con Ramón Freixa, antes de todo este desastre, montamos "Cuatro Manos", que consiste en hacer comida para llevar a casa. Y así llevamos haciéndolo desde hace un año, con precios muy asequibles:, lentejas, hamburguesas, rabo de toro, croquetas, y muchos más."

También sigo haciendo mucho deporte, cinta en casa, bicicleta estática, y pesas, y nos gusta tanto a Nerea como a mí, preparar la mesa bonita, con un buen mantel, cristalería, vajilla y demás, nada de dejadez. Con mis hijos hablo cada día, al igual que con mis padres".

Paco está convencido que muchos restaurantes no van a volver a abrir. "La desinformación nos mata, y en mi gremio todos pensamos lo mismo. El Covid-19 se va a llevar a muchos restaurantes por delante".