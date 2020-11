Las oportunidades de actualización para los hoteles en la era poscovid

Omnitec, empresa de referencia en soluciones tecnológicas para hoteles, no solo trabaja este sector, sino que presta sus servicios a centros hospitalarios, edificios institucionales o zonas deportivas. Con su tecnología de control de accesos electrónicos, no solo se respeta la distancia social, sino que el cliente o profesional gana en comodidad.

Seguros y sanos. Dos nuevos términos incluidos en el manual de atención al cliente que se manejan en todos los hoteles del mundo. Seguros y sanos porque hay que trasmitir que la estancia en sus instalaciones será tan confortable como antes del coronavirus. Ese virus que ha alterado el tranquilo discurrir del turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia y obligado a readaptar todo su negocio con el objetivo de convencer a los turistas que deciden tomarse unas vacaciones en la situación actual. Los hoteles no están solos en este nuevo protocolo, sino que hay empresas como Omnitec que contribuyen a que esa adaptación sea cómoda y el negocio turístico siga prosperando, adaptándose a la nueva realidad consecuencia de la covid-19 y evolucionando tecnológicamente.

Los huéspedes valoran las nuevas tecnologías

Visto y no visto. Los profesionales de los hoteles vieron como el coronavirus alteraba sus negocios, haciendo disminuir el número de visitantes y obligándoles a adaptarse. Si las preocupaciones antes de la covid-19 eran cuestiones frecuentes como ofrecer la mejor gastronomía, limpieza en las habitaciones, oferta variada de entretenimiento y otros elementos básicos; ahora, en plena evolución de la pandemia, los hoteles no solo deben mantener esos factores, sino que deben potenciarlos y aumentarlos con distanciamiento social, horarios en los salones, organización de horarios, limpieza más exhaustiva y nuevos sistemas tecnológicos que ayuden a conseguir estos objetivos. Aquí es donde entra en juego la capacidad de Omnitec.

Los hoteles se adaptan a las nuevas demandas sociales y deben mejorar algunos de sus servicios, como sucede con las implementaciones de cerraduras con apertura a través del bluetooth de Omnitec. Sistemas innovadores que no solo contribuyen a esa limpieza social y evitar contagios inesperados, sino que van más allá, puesto que incluye una mejor usabilidad en el servicio que se da a los clientes. Estas tecnologías sin contacto no solo regatean al virus, sino que aportan comodidad a los huéspedes de los hoteles. Tecnología punta que, una vez desaparezca la pandemia, dará un plus a esos hoteles.

Tecnologías que facilitan la distancia social

Esta tecnología de acceso sin contacto suele implementarse en las habitaciones o en aquellos otros sitios a los que pueda acceder el huésped del hotel. Y no es una tecnología futurista. El proceso es sencillo y seguro, al mismo tiempo que muy cómodo. El cliente, antes de llegar al hotel, recibe una llave electrónica o un código de acceso. Ya ni siquiera es necesario pasar por recepción a recibir esa tradicional llave. El cliente llega ya con su llave al hotel y puede entrar en la habitación. Previamente, el huésped recibe toda la información necesaria de uso en su teléfono móvil o en su correo electrónico. Y, a través del bluetooth, accederá con comodidad y seguridad a su habitación. Y del mismo modo, a cualquier otra estancia del hotel.

Este sistema de cerraduras electrónicas pensadas para hoteles, es sencillo para el usuario y está adaptado a todo tipo de establecimientos. El software de la instalación garantiza su correcto funcionamiento y se adapta a las necesidades particulares.

Esta tecnología es un producto estrella de Omnitec, aunque esta empresa ofrece otras soluciones a los hoteles como dispositivos de control de acceso, economizadores de energía, cajas fuertes y minibares para las habitaciones. Omnitec, además, cuenta con otro factor a su favor, puesto que es fabricante y distribuidor, lo que facilita que los hoteles se adapten mejor a esta nueva situación social, con una solución ad hoc que encaje dentro de los presupuestos.

Omnitec, un referente en su sector

Omnitec Systems es una empresa especializada en tecnologías que ofrecen soluciones innovadoras para hoteles y otros sectores, contando con una fuerte presencia en España y otros países como Portugal, Reino Unido y México, zonas turísticas por excelencia y que actualmente están inmersas en una absoluta adaptación.

Esta compañía está en un constante proceso de investigación y desarrollo, lo cual le permite ofrecer su catálogo de productos a otros sectores como oficinas, edificios institucionales, zonas deportivas, centros hospitalarios, viviendas u otros lugares donde haya que garantizar un acceso seguro a la par que sencillo y cómodo a usuarios o trabajadores. En este sentido, Omnitec cuenta con una amplia experiencia en el sector del contactless, siendo una empresa de referencia y de resultados garantizados.