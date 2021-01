Isabel Maestre, la reina de los roscones

Isabel Maestre es sin lugar a dudas una de las restauradoras más importantes, con una trayectoria de más de 40 años. Su catering es uno de los mas solicitados, motivo por el cual, la fama y el prestigio que tiene gracias a su trabajo está más que demostrado. En sus fogones, se cocinan auténticas delicias, sin olvidar el famoso roscón de Reyes, que es insuperable.

Isabel es una luchadora incansable, y a pesar de los malos tiempos que estamos viviendo, no ha dejado de trabajar en ningún momento, siempre con el apoyo de su equipo, entre los que están sus hijas, Marta e Isabel. “A consecuencia de la Pandemia, las ventas han bajado mucho, y el sobre todo el trabajo ha cambiado de manera notable, ahora recibimos pedidos para una sola persona, y por supuesto que lo hacemos. Yo llevo haciendo platos para llevar desde hace 10 años, y grandes encargos para la Navidad. A pesar de todo, no me puedo quejar, al no haberse podido reunir las familias, los encargos han sido de menores comensales, antes por ejemplo eran de 20 y este año como máximo de 6. Mi fuerte son las fiestas, pero de momento eso es impensable, no se puede dar un coctel para 100 personas. Ojalá que la vacunas sean eficaces y la gente se empiece a animar”. De esta manera lo explicó.

Isabel lleva muchos años afincada en Madrid, aunque sus orígenes son vascos.” En el barrio viejo de San Sebastián, se nota mucho la crisis porque los bares son pequeños, solo funcionan los grandes con terraza, a la hostelería le están dando por todas partes. Me encanta Isabel Diaz Ayuso y el alcalde Almeida, porque no lo pueden estar haciendo mejor, y en la hostelería la mayor parte piensa como yo, y hay que sacar esto adelante entre todos, sin parar de luchar”. Mas clara no pudo ser.

Sus roscones tienen una gran demanda y en muchas ocasiones han sido premiados. “Nos gusta hacerlos, pero quiero dejar claro, que esto no es una panadería, hacemos unos 400, mis hornos están preparados para caterings, el roscón viene bien, pero tan solo unos días. Como te decía antes mi fuerte son las fiestas, las bodas, tengo muchos encargos a partir de Abril, que es cuando empieza la temporada, pero habrá que esperar y ver lo que pasa”.