Antigua y Barbuda se posiciona como polo turístico y de negocios

Inversores de todo el mundo tienen los ojos puestos en Antigua y Barbuda, que cumple con creces los requisitos más exigentes de la industria empresarial y turística actual. ¿Cuál es su estrategia, qué es lo que ofrece y cómo ha llegado a convertirse en uno de los principales destinos de la región del Caribe?

Estas antiguas colonias británicas son hoy uno de los trece países que forman la América Insular y atraen visitantes e inversores de todas partes del globo por sus encantos naturales e históricos y las posibilidades que ofrece como polo de negocios.

Comenzando por sus atractivos para el turismo, diremos que tiene una riqueza caribeña difícil de igualar. Generosos kilómetros de playas paradisíacas, arrecifes de coral, piscinas naturales, y bahías. Pero la oferta para los viajeros no se agota en sus playas: la gastronomía local, las galerías de arte y los distritos comerciales libres de impuestos, son también parte de la propuesta.

Por otra parte, las estrategias implementadas por su embajador en España Dario Item, el atractivo régimen fiscal y las divisas para los negocios, entre otros factores, han posicionado a Antigua y Barbuda como la meca para inversionistas de todo el mundo.

En la web oficial de Antigua y Barbuda pueden conocerse todas las posibilidades que ofrece como Centro de Negocios, así como los requisitos para acceder a una Residencia como Nómada Digital u obtener la ciudadanía gracias a un Programa de Inversión.

Puertas abiertas

Para que un destino se convierta en un polo de atracción deben existir dos partes: un buen número de interesados en ese destino y políticas para darles la bienvenida con un interesante programa para que puedan desplegar sus proyectos. Ambas partes se ven beneficiadas.

En el caso de Antigua y Barbuda, tanto el interés de inversionistas y viajeros como las estrategias para impulsar el porvenir del país, se dieron la mano con la gestión del embajador Dr. Darío Item, jefe de misión del país en España, Liechtenstein y Mónaco.

Un claro ejemplo de ello, es el programa Residencia para Nómadas Digitales, diseñado para personas cuyo trabajo puede realizarse de forma remota y desean hacerlo desde un país caribeño seguro y con acceso a comodidades modernas. A estas personas se les otorga una autorización de residente especial con validez de hasta dos años en primera instancia.

Las solicitudes para esta visa de residencia deben enviarse a través del sitio web oficial de Antigua y Barbuda y los requisitos y precios son muy accesibles, siempre que se pueda demostrar el empleo, incluido el trabajo por cuenta propia.

Ciudadanía por inversión

Tal y como se mencionó anteriormente, este país ofrece la posibilidad de adquirir la ciudadanía invirtiendo en él. En la web de la embajada se ofrece la información detallada de cada uno de las opciones para conseguirla.

Basta con ver algunas fotos y leer cómo es el estilo de vida en estas islas, para desear vivir a largo plazo en él. Conscientes de este atractivo, las autoridades otorgan ciudadanía de por vida con una inversión única.

Las ventajas son muchas: viajar sin visado a 150 países —incluidas las áreas Schengen de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda—; no pagar impuestos sobre la riqueza, la herencia y la renta personal; así como también la libertad de movimiento dentro de los países del Caribe. Pero, además, se trata de un trámite muy ágil que no tarda más de 3 meses en resolverse.

Tres opciones para acceder al programa

Existen diferentes caminos para obtener una ciudadanía por inversión. La primera es convertirse en un socio comercial de la inversión gubernamental a través de la Contribución al Fondo Nacional de Desarrollo (NDF). En este caso se requiere una inversión de U$S 100.000 para una familia de hasta cuatro solicitantes o de U$S 125.000 para una familia de cinco o más solicitantes.

También está la opción inmobiliaria, donde se pide un mínimo de U$S 400.000 o U$S 200.000 como parte de una inversión conjunta.

Cuando se trata de inversión en negocios, se requiere un mínimo de U$S 1,5 millones para un solo inversor; o de U$S 400.000 como parte de una inversión de consorcio de más de U$S 5 millones.

Viajar y vivir en el paraíso

"El mercado inmobiliario en Antigua y Barbuda está en auge con nuevos proyectos de construcción de alta calidad de desarrollos de hoteles, complejos turísticos de lujo, así como edificios de gran altura", explican desde la web oficial del país.

Este tipo de inversión atrae con desarrollos destacados como Singulari Mega Resort, el complejo multimillonario de Robert de Niro o el South Point Hotel, entre otros.

Desde antiguabarbuda.com se ofrece un equipo de expertos en servicios de bienes raíces como parte de las solicitudes de residencia o programas de ciudadanía que asesoran a los interesados en la búsqueda y administración de propiedades.

Para viajeros y recién llegados, también se ofrece la posibilidad de contar con un Concierge VIP. Entendiendo que mudarse o viajar por un país completamente nuevo puede ser algo inquietante, estos asistentes personales se encargan de todas las actividades administrativas y logísticas.

Seguridad y futuro

El creciente número de solicitantes de la NDR indica el próspero futuro del país insular, al mismo tiempo que su Centro de Negocios lo posiciona como líder de la región del Caribe.

Por si fueran pocos los atractivos naturales, fiscales y de infraestructura de Antigua y Barbuda, en el contexto actual de la pandemia, también se ofrece como un país seguro y resiliente. En efecto, lograron sofocar la propagación de covid-19 y hoy en día es uno de los países menos afectados del mundo. Pudieron reabrir sus fronteras el 1 de junio del 2020 manteniendo un buen estado de salud en todo el país.

Vivir, viajar y progresar económicamente en el paraíso es posible en Antigua y Barbuda.