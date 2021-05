David Bisbal y María Eugenia Martínez de Irujo han promocionado la costa almeriense durante la Fitur de estos días celebrada en Madrid en las dependencias de Ifema. Ni qué decir que la pareja derrochó simpatía ante los reporteros y cuantos la abordaron, en un ambiente muy restringido, con muchos menos visitantes que en el pasado.

Pero la labor de ambos no se ha limitado a estar presentes el pasado jueves en el stand de Almería. Fue a finales de 2020 cuando pasaron juntos varios días en dicha capital andaluza, comprometidos con la Diputación de esa provincia como "embajadores" del turismo de la costa almeriense. Muy en concreto para promocionar el Mapa Turístico de Inmersiones en una larga extensión, que abarca desde el puerto de Carboneras hasta el Faro del Cabo de Gata. En esos bellos parajes, David Bisbal y la hija de la Duquesa de Alba prestaron su presencia para invitar a cuantos turistas se sientan atraídos para visitar tales lugares en especial en los que se practica el buceo, del que es habitual aficionado y experto el cantante. De la duquesa de Montoro no sabemos si se animará también a ejercerlo, pero eso sí: prometió a las autoridades anfitrionas de ese viaje que trataría de veranear en esos rincones de la Costa del Sol. Lo habitual en ella es hacerlo en Ibiza, donde posee una casa que heredó de su madre.

Esos días, como decimos, que la simpática pareja pasó en diciembre último en Almería lo aprovecharon para intervenir en un vídeo, que ya ha sido estrenado, vehículo publicitario que los interesados en tal campaña turística exhibirán en otros países. Durante las pausas del rodaje, y tras mostrarle las calas más bonitas de su tierra, David estuvo muy atento con María Eugenia y hasta hay un documento gráfico donde se les ve merendando en una de las playas que visitaron.

Nada de esa cordialidad surgida entre los dos ha de dar pie a comentarios ajenos a ese trabajo publicitario, que suponemos realizaron con la consiguiente compensación. David Bisbal es muy feliz con su esposa, Rosanna Zanetti y sus hijas, al igual que la duquesa de Montoro lo es con su pareja, Narciso Rebollo. Y en ese sentido, hay que contarles por qué la aristócrata y el cantautor son amigos y se avinieron a intervenir en la campaña en favor del turismo almeriense.

Resulta que Narciso Rebollo Melció, tras abrirse paso en el mundillo discográfico con una pequeña compañía, ganó un buen dinero con el sello Caribe Mix, lo que le supuso ampliar su faceta empresarial en en ese terreno musical, convirtiéndose en el socio principal de Vale Music, que editó los éxitos que comenzaron a difundirse en el programa Operación Triunfo. En el que David Bisbal, después de la granadina Rosa, fue el más destacado. A partir de entonces, Rebollo convirtiose en uno de los personajes que manejó la carrera de Bisbal. Se hicieron muy buenos amigos. Vale Music fue absorbida por la multinacional Universal Music España, donde graba sus canciones David, de la que es presidente en España y Portugal Rebollo.

Siempre con gran arraigo en sus raíces almerienses, el intérprete pop romántico lleva años prestándose a cualquier evento que signifique promover el turismo de esa tierra que ama tanto. Y para potenciarlo mucho más, contó con María Eugenia Martínez de Irujo, y la complacencia de Narciso Rebollo.

Respecto a esa última pareja llevan juntos cuatro años. Muy compenetrados. Él congenió con Eugenia, valga esa, digamos, redundancia. Narciso Rebollo es natural de Figueras, donde nació hace cincuenta y un años. Tiene uno menos que María Eugenia. Contrajeron un vistoso y divertido matrimonio, sin validez en nuestra legislación, en la Lille White Chapel de Las Vegas en noviemnbre de 2017. Disfrazados, Narciso de Elvios Presley y ella de Marylín Monroe. Como si se tratara de una fiesta carnavalesca. Ignoramos por qué no han celebrado otro enlace (a no ser que lo hicieran en secreto, lo que no parece) civil o religioso. Ella, sabido es que tras una serie de romances, se casó por la Iglesia con el torero Francisco Rivera Ordóñez. padres de Cayetana (hoy una encantadora joven, modelo, que por cierto estuvo en la Fitur junto a su madre), boda en 1998 que terminó en ruptura en 2002. Matrimonio que luego fue declarado nulo. La Casa de Alba siguió con mucho interés ese proceso.

En cuanto a Narciso Rebollo, próspero empresario cuya fortuna se ha estimado en algo más de seis millones de euros, estuvo casado con la abogada y luego asesora nutricionista Anna Turon, con la que tuvo dos hijos, y se divorciaron. Talento le sobra a Narciso en sus negocios. Con un gran sentido del humor compartido con María Eugenia, cuyos anteriores tropiezos amorosos ya forman parte del pasado, cuando su presente le ha devuelto una constante sonrisa de felicidad.