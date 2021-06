Receta: Mojitos 'realfood'

Las tardes de verano están hechas para disfrutar con los amigos y, por qué no, beber alguna cervecita o algo refrescante, sin embargo, hay gente que prefiere no beber, ya sea porque se está cuidando, porque es quien lleva el coche o simplemente porque no le apetece.

Además también se monta alguna que otra barbacoa y seguramente den pie a que alguno de los amigos se ponga a hacer mojitos pero... eso son calorías vacías y mucho alcohol no beneficioso. Por ello desde Libertad Digital traemos la receta del mojito ‘realfood’ o, en otras palabras, la versión sana y sin alcohol del mojito tradicional.

Ingredientes (para cuatro personas):

20gr de hierbabuena

1.320ml de agua con gas

4 limas

8 dátiles

Preparación:

En un mortero espachurrar la lima y el dátil, yo particularmente corto la piel de la lima y la rayo un poco para que coja más sabor todavía. Después cogemos los vasos y echamos ahí la mezcla del dátil con la lima junto con la hierbabuena, que previamente hemos aplaudido para que se abran los poros y huela todavía más. Una vez tenemos eso añadimos hielo picado y el agua con gas y a disfrutar.

Por supuesto, si a quien lo va a beber le gusta darle un toque dulce o de algún tipo de fruta solo debe añadir pedazos pequeños, por ejemplo de fresa, que también se sirve en muchos locales, y le dará el toque afrutado. Con arándanos, fresa o moras está igualmente muy rico.