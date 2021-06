Veranos diferentes, ¿cómo viajar en autocaravana por España?

La pandemia de la covid 19 ha cambiado las vacaciones de muchas familias españolas, por ello una fórmula que están eligiendo muchos es una autocaravana, este método te da independencia y distancia frente al resto de viajeros, algo que en los tiempos de la pandemia transmite especial tranquilidad.

Sin embargo, elegir la autocaravana perfecta para el grupo que se va a reunir tiene su complicaciones. Una de las cosas más importantes para organizar un viaje es el precio del lugar, en el caso de las autocaravanas también es importante la antigüedad, el equipamiento, el tamaño del baño y el seguro a contratar. Las mejores empresas de alquiler suelen contar con vehículos de no más de dos años de antigüedad, pero lo más común es encontrar autocaravanas con entre dos y cuatro años de vida. El tipo de viaje que vayas a realizar marcará el equipamiento que puedas esperar. Hay algunos básicos, como ropa de capa y menaje, pero se pueden añadir extras como mesas y sillas de jardín, calefacción, televisión, caja fuerte, GPS y un largo etcétera.

Otro de los factores a la hora de escoger la autocaravana que más te conviene es su tamaño. En definitiva, el número de personas será el que marque el tamaño del vehículo, tanto por asientos de viaje como por camas para dormir. Ten en cuenta que cuanto más grande sea más difícil será de manejar y más combustible consumirá.

Dudas legales a la hora de pernoctar con la caravana

Cuando se alquila una autocaravana por primera vez una de las dudas más frecuentes es dónde se puede pernoctar con ella ya que, por ejemplo en España, no está prohibido que una autocaravana aparque en cualquier lugar pero sí la pernoctación. Por ello, a la hora de pasar la noche en la autocaravana hay que distinguir muy bien entre estacionar y acampar, en LD te damos unos detalles que las diferencian.

Estacionar: cuando la autocaravana está detenida, como cualquier vehículo, lo que significa que no ha desplegado el toldo o abierto las ventanas así como tampoco emite fluidos o ruidos más allá de los del motor. Para estar estacionada debe de estar apoyada sobre sus ruedas y si cumple con todas estas condiciones da igual que sea de día o de noche o si estamos dentro o no, incluso durmiendo. Por tanto, si la autocaravana está debidamente estacionada, sí podemos pernoctar en ella.

Esto quiere decir que si la familia viaja a la playa y decide estacionar la autocaravana a pie de playa, sin desplegar toldos ni puertas, simplemente dejando la caravana aparcada y decide pasar la noche allí, a no ser que haya un cartel que especifique que no está permitido, podría si no hace ruidos extremos, vierte las aguas donde no debe u ocupa más lugar del debido.

Acampar: es el momento en el que superamos el perímetro de la caravana con el toldo o sacando sillas o mesas al exterior. Para realizar una acampada con la autocaravana debe hacerse en campings o parkings habilitados para ello.

La principal diferencia, por tanto, entre estacionar y acampar es que cuando se estaciona es como cuando se aparca un coche, simplemente se deja la caravana apagada en un lugar, y la acampada es para un periodo más largo y se ocupa más lugar del que ya cuenta la caravana.

¿Dónde acampar con la autocaravana para dormir?

En función de las necesidades de nuestra autocaravana hay varios tipos de instalaciones divididos en tres grupos, son áreas de servicio o de acogida y parkings. Todo ello son instalaciones más preparadas, sin embargo, si se quiere pernoctar por ejemplo en un parking a pie de playa, simplemente habría que comprobar que no haya cartel especificando que no se puede y teniendo en cuenta que no se podrán vaciar las aguas negras, que para ello habrá que buscar un punto concreto.

Por un lado se encuentran las áreas de autocaravanas que pueden ser públicas o privadas y están preparadas para acoger estos vehículos. Después están las áreas en campings que son los espacios destinados para las autocaravanas dentro de los campings tradicionales. Por último tenemos los parkings, que pueden ser públicos o privados, pero cuentan con un número reducido de plazas y suelen estar destinados a facilitar la pernocta.

También es importante saber dónde se pueden cambiar las aguas, grises o negras y la potable ya que no en todos los lugares se puede. Hay aplicaciones o webs donde se puede encontrar en qué zona se puede, lo más cerca posible del destino del grupo.